Museu capixaba faz vaquinha para digitalizar seu acervo

Fachada do Museu de História Natural do Sul do ES (Muses), que fica em Jerônimo Monteiro Crédito: Acervo Muses

"A gente já vinha pensando em trazer ferramentas e algum tipo de material que pudesse ser exposto de forma virtual. Com a pandemia, a urgência se mostrou maior. Claro que temos uma série de entraves para fazer isso, como ordem financeira, ter profissionais e equipe que nos auxiliem com isso", explica sobre o propósito para a realização da vaquinha.

Lançado em 27 de julho, o crowfunding espera arrecadar R$ 30 mil até o fim do mês para custear a plataforma que vai receber o material e equipe especializada para digitalizá-lo. Realizado pelo Catarse, ele recebe doações de R$ 10 a R$ 500 . As doações seguem até 30 de setembro.

"A campanha é bem flexível. Estabelecemos a meta para conseguir 100% dos recursos. Se ao final do prazo não batermos a meta, a gente vai usar para o que der. Talvez ele nao saia 100%, mas alguma coisa a gente vai conseguir com o que for adquirido", explica, adiantando que 21% do valor estipulado foi arrecadado até o momento.

Os apoiadores da campanha receberão brindes de acordo com a cota contribuída. Há bottons, camisas, canecas entre outros, tudo personalizados dentro da temática do Muses.

DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO

No acervo do Muses há peças relacionadas às áreas da geologia, parasitologia, zoologia, botânica e paleontologia. São objetos ricos e diversificados como rochas do Espírito Santo, animais e plantas da mata atlântica, fósseis de diversas partes do mundo e meteoritos do espaço sideral.

Acervo do Museu de História Natural do Sul do ES (Muses) Crédito: Acervo Muses

Assim, o diretor conta que fechou o trabalho com a equipe de uma start-up capixaba para colocar este acervo como uma linha do tempo virtual. "A ferramenta traz um meio de apresentar a história de maneira interativa. No site, você passeia pelo tempo e viaja para a pré-historia, por exemplo, com os registros de animais e plantas que não existem mais e que temos catalogados", detalha.

"Esse material, na linha do tempo, mostra como o Espírito Santo foi mudando, a natureza foi mudando, numa viagem atraves do acervo do museu" Rodrigo Giesta Figueiredo - Diretor do Muses

Além do material catalogado, outras ações serão realizadas para a criação da linha do tempo. "Teremos depoimentos de pessoas que trabalharam do museu, pesquisadores, convidados para falar sobre a importancia das peças que temos aqui... Teremos muitas fotos, videos, textos, fazendo a linha do tempo interativa, onde cada pessoa fará o seu percurso para quando no tempo quer viajar", ressalta.

Para tudo isso, é necessária a contratação da equipe para digitalizar o acervo, colher depoimentos, fazer fotos e até reconstruir peças catalogadas em 3D para exibição on-line. "Temos as peças, mas não temos os profissionais e equipamentos para montar essa exposição virtual sobre uma forma na linha do tempo. Estamos querendo custear a mão-de-obra e a construção da plataforma digital", reforça, explicando a necessidade da vaquinha.

Segundo o Muses, a digitalização beneficiará 600 mil alunos dos ensinos fundamental e médio no Espírito Santo.

O MUSEU

Embora existam outros museus no Estado que estão dentro do escopo da história natural, como o Mello Leitão, em Santa Teresa, ou o Museu de Ciências da Vida, em Vitória, o Muses contempla mais áreas. Nele, estão catalogadas rochas, animais e plantas da mata atlântica, fósseis de diversas partes do mundo.

Com sete anos de existência, seu acervo é divido em duas partes: um fixo na sede, em Jerônimo Monteiro, e outro itinerante, que vai a feiras escolares e de ciências pelo país.

"Temos dois tipos de visitação: a in loco, que anualmente recebe 2 mil visitantes - em sua maioria estudantes -; e a itinerante, quando o museu vai até às pessoas com um acervo específico", detalha Rodrigo.

Museu de História Natural do Sul do ES (Muses) Crédito: Acervo Muses