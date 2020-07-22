Museu Vale promove exposição on-line com fotografias de capixabas

O Museu Vale, localizado na antiga Estação Ferroviária Pedro Nolasco, em Vila Velha, se adaptou para os tempos de isolamento social e tem desenvolvido programações digitais. Na nova leva de atrações, o foco fica nos trabalhos da cultura capixaba, com destaque para a exposição "Fotógrafos Capixabas - Sob o Olhar de Walter Firmo".
A mostra, já disponível no site da instituição, é composta de registros feitos por 16 amantes da fotografia, que clicaram o cotidiano da cidade de Vitória em um workshop feito com o fotógrafo carioca Walter Firmo. O artista, que tem a figura humana como foco de trabalho, ministrou a oficina no final de sua exposição O Brasil que Merece o Brasil, que ficou em cartaz de agosto a outubro de 2019.
As fotografias da exposição digital trazem, em sua maioria, cenas com tonalidades bem fortes, como amarelo e vermelho. Elas mostram os detalhes da vida de locais como a Vila Rubim e a Ilha das Caieiras, o que inclui barcos, moradores e animais nas imagens. Cada um dos fotógrafos teve três de seus registros incluídos na exposição, totalizando 48 obras.
Os autores dos trabalhos foram: Alex Rodrigues Gouvêa; Ana Flavia Fernandes Faria; Elder Ferreira Marques Nunes; Eliane Tereza Grillo; Fabricio dos Santos Sthel; Gabriel de Rezende Tavares Ferreira; Jéssica Corrêa; Kátia Ludolf; Laysa Santiago; Lourdes Maria de Souza Salarini; Maria Luiza Miranda Fabris; Matheus Coelho Destefani; Moacyr Zanotti; Patrícia Sales; Sávio Cesar Heringer de Moraes e Thaiana Gomes.
Segundo o diretor do museu, Ronaldo Barbosa, as fotografias trazem uma identidade da área explorada. É um olhar sobre a cultura popular da cidade, declara.
Os trabalhos foram abertos ao público com o objetivo de promover os profissionais que participaram da experiência e gerar um registro do resultado da oficina. A exposição ficará disponível enquanto a pandemia perdurar, de acordo com Barbosa. Não há dia definido para o seu término.
OUTRAS ATRAÇÕES
Além da exposição, o museu conta com outras duas atrações em seu site neste mês: um curso de produção de cinema em casa; outro de técnicas de desenho; além de contação de histórias para os pequenos. As aulas já estão ocorrendo e os vídeos disponibilizados na página do Museu Vale.
Ministrada pelo capixaba Diogo Locatelli, a oficina de cinema ensina estruturas básicas para uma filmagem de cinema com o celular para pessoas de qualquer idade criarem conteúdo. A ideia era que fosse algo palpável, acessível, conta Locatelli. Confira os vídeos aqui.
O curso de técnicas de desenho, ideal para aqueles estão desenvolvendo suas práticas manuais para passar o tempo nessa quarentena, é ministrado pelo artista plástico capixaba Luciano Feijão. Ele ensina conceitos de ilustração e estratégias de desenho através de cinco videoaulas, que estão sendo disponibilizadas semanalmente. Confira as aulas já realizadas aqui.
Quem levará descontração para a criançada, através de vídeos de contação de história, é Dana Oliver. A ação educativa será postada no dia 28 de julho no site do museu.
Se a experiência física de visitação está fazendo falta, no portal é possível fazer um tour virtual pelo Museu Vale.
PROGRAMAÇÃO
Todas as atrações serão postadas no site do Museu Vale e não têm data definida para serem tiradas do ar.
- Videoaulas de desenho com Luciano Feijão
- Quando será postada: 21 e 28 de julho, às 18h
- Videoaulas de cinema em casa com Diogo Locatelli
- A segunda aula será disponibilizada nessa terça-feira (21), às 18h, já estando aberta ao público a primeira.
- Contação de histórias e oficinas de arte com Dana Oliver
- Quando será postada: 28 de julho, às 18h