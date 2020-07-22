Museu Vale promove exposição on-line com fotografias de capixabas

Obra "Guardião das Cores", da fotógrafa Flavia F. Faria, exposta na mostra "Fotógrafos Capixabas - Sob o Olhar de Walter Firmo" Crédito: Flavia F. Faria

O Museu Vale, localizado na antiga Estação Ferroviária Pedro Nolasco, em Vila Velha, se adaptou para os tempos de isolamento social e tem desenvolvido programações digitais. Na nova leva de atrações, o foco fica nos trabalhos da cultura capixaba, com destaque para a exposição "Fotógrafos Capixabas - Sob o Olhar de Walter Firmo".

A mostra, já disponível no site da instituição , é composta de registros feitos por 16 amantes da fotografia, que clicaram o cotidiano da cidade de Vitória em um workshop feito com o fotógrafo carioca Walter Firmo. O artista, que tem a figura humana como foco de trabalho, ministrou a oficina no final de sua exposição O Brasil que Merece o Brasil, que ficou em cartaz de agosto a outubro de 2019.

As fotografias da exposição digital trazem, em sua maioria, cenas com tonalidades bem fortes, como amarelo e vermelho. Elas mostram os detalhes da vida de locais como a Vila Rubim e a Ilha das Caieiras, o que inclui barcos, moradores e animais nas imagens. Cada um dos fotógrafos teve três de seus registros incluídos na exposição, totalizando 48 obras.

Obra "Mestre Walter Firmo no mercado da Vila Rubim", da fotógrafa Maria Luiza Miranda Fabris, exposta na mostra "Fotógrafos Capixabas - Sob o Olhar de Walter Firmo" Crédito: Maria Luiza Miranda Fabris

Os autores dos trabalhos foram: Alex Rodrigues Gouvêa; Ana Flavia Fernandes Faria; Elder Ferreira Marques Nunes; Eliane Tereza Grillo; Fabricio dos Santos Sthel; Gabriel de Rezende Tavares Ferreira; Jéssica Corrêa; Kátia Ludolf; Laysa Santiago; Lourdes Maria de Souza Salarini; Maria Luiza Miranda Fabris; Matheus Coelho Destefani; Moacyr Zanotti; Patrícia Sales; Sávio Cesar Heringer de Moraes e Thaiana Gomes.

Segundo o diretor do museu, Ronaldo Barbosa, as fotografias trazem uma identidade da área explorada. É um olhar sobre a cultura popular da cidade, declara.

Os trabalhos foram abertos ao público com o objetivo de promover os profissionais que participaram da experiência e gerar um registro do resultado da oficina. A exposição ficará disponível enquanto a pandemia perdurar, de acordo com Barbosa. Não há dia definido para o seu término.

OUTRAS ATRAÇÕES

Além da exposição, o museu conta com outras duas atrações em seu site neste mês: um curso de produção de cinema em casa; outro de técnicas de desenho; além de contação de histórias para os pequenos. As aulas já estão ocorrendo e os vídeos disponibilizados na página do Museu Vale.

Ministrada pelo capixaba Diogo Locatelli, a oficina de cinema ensina estruturas básicas para uma filmagem de cinema com o celular para pessoas de qualquer idade criarem conteúdo. A ideia era que fosse algo palpável, acessível, conta Locatelli. Confira os vídeos aqui.

O curso de técnicas de desenho, ideal para aqueles estão desenvolvendo suas práticas manuais para passar o tempo nessa quarentena, é ministrado pelo artista plástico capixaba Luciano Feijão. Ele ensina conceitos de ilustração e estratégias de desenho através de cinco videoaulas, que estão sendo disponibilizadas semanalmente. Confira as aulas já realizadas aqui.

Quem levará descontração para a criançada, através de vídeos de contação de história, é Dana Oliver. A ação educativa será postada no dia 28 de julho no site do museu.

Se a experiência física de visitação está fazendo falta, no portal é possível fazer um tour virtual pelo Museu Vale.

PROGRAMAÇÃO

Todas as atrações serão postadas no site do Museu Vale e não têm data definida para serem tiradas do ar.