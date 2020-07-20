Museu Capixaba do Negro oferece 290 vagas em cursos de música e dança

Oficina de capoeira do Museu Capixaba do Negro (Mucane) Crédito: Leonardo Silveira/PMV

O Museu Capixaba do Negro (Mucane) abriu as inscrições para 290 vagas em oficinas on-line que ocorrem ao longo de todo o segundo semestre de 2020. As inscrições são gratuitas e feitas pela internet por meio do site Vixcursos até o dia 7 de agosto.

São nove cursos nas áreas da dança, música e literatura: "capoeira", "cavaquinho", "contação de histórias", "percussão", "violão", "dança afro", "danças populares", "linguagens corporais da dança afro-brasileira" e "dança moderna".

É preciso ter pelo menos 15 anos para se inscrever. As aulas ocorrem on-line por meio do YouTube da Prefeitura de Vitória , além da interação direta com professores e colegas por meio de aplicativos de celular.

Este é segundo semestre que o Museu oferece oficinas pela internet aos alunos. Devido às medidas de isolamento impostas pelo coronavirus, desde abril optou-se por esse modelo como uma forma de garantir o andamento do ensino.

Segundo a coordenadora do Mucane, Thais Souto Amorim, as oficinas fazem parte do processo histórico do Museu, na garantia da formação e difusão da cultura afro brasileira. "Como uma política de equidade, visamos através das oficinas a manutenção da memória ancestral, perpassando pelas diversas linguagens artísticas trabalhadas", explicou.

SERVIÇO

OFICINAS DO MUCANE

Inscrições: até 7 de agosto pelo site VixCursos



até 7 de agosto pelo site VixCursos Vagas: 290



290 Classificação indicativa: a partir de 15 anos



AS VAGAS