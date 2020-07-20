Museu Capixaba do Negro oferece 290 vagas em cursos de música e dança

O Museu Capixaba do Negro (Mucane) abriu as inscrições para 290 vagas em oficinas on-line que ocorrem ao longo de todo o segundo semestre de 2020. As inscrições são gratuitas e feitas pela internet por meio do site Vixcursos até o dia 7 de agosto.
São nove cursos nas áreas da dança, música e literatura: "capoeira", "cavaquinho", "contação de histórias", "percussão", "violão", "dança afro", "danças populares", "linguagens corporais da dança afro-brasileira" e "dança moderna".
É preciso ter pelo menos 15 anos para se inscrever. As aulas ocorrem on-line por meio do YouTube da Prefeitura de Vitória, além da interação direta com professores e colegas por meio de aplicativos de celular.
Este é segundo semestre que o Museu oferece oficinas pela internet aos alunos. Devido às medidas de isolamento impostas pelo coronavirus, desde abril optou-se por esse modelo como uma forma de garantir o andamento do ensino.
Segundo a coordenadora do Mucane, Thais Souto Amorim, as oficinas fazem parte do processo histórico do Museu, na garantia da formação e difusão da cultura afro brasileira. "Como uma política de equidade, visamos através das oficinas a manutenção da memória ancestral, perpassando pelas diversas linguagens artísticas trabalhadas", explicou.
SERVIÇO
- OFICINAS DO MUCANE
- Inscrições: até 7 de agosto pelo site VixCursos
- Vagas: 290
- Classificação indicativa: a partir de 15 anos
AS VAGAS
- Capoeira (iniciante): 30 vagas
- Cavaquinho (iniciante): 20 vagas
- Cavaquinho (avançado): 20 vagas
- Contação de Histórias (iniciante) " A arte da contação de história afrobrasileira": 20 vagas
- Contação de Histórias (avançado) "A arte da contação de história afrobrasileira": 20 vagas
- Dança Afro (intermediário): 30 vagas
- Dança Moderna (iniciante): 30 vagas
- Danças Populares com o tema "Terra, fauna e flora": 30 vagas
- Linguagens Corporais da Dança Afro-Brasileira (intermediário): 30 vagas
- Percussão: 30 vagas
- Violão: 30 vagas