Vem aí: Litoral FM abrirá concurso para revelar novos talentos da música capixaba

Rádio Litoral lança nesta sexta (10) o concurso "Palco Litoral" Crédito: Pixabay

Litoral FM lança o concurso "Palco Litoral", que pretende revelar os novos talentos da música capixaba. Chegou a hora de soltar o gogó e fazer a sua estrela brilhar. Comemorando mais um aniversário, a rádiolança o concursoque pretende revelar os novos talentos da música capixaba.

Podem concorrer apenas amadores, a partir de 18 anos, e que residam no Espírito Santo. Renan Faé, gerente do sistema de rádios da Rede Gazeta, detalha que a competição servirá para mostrar o talento espalhado pelas comunidades capixabas.

"Os participantes não podem ter gravado nenhum disco ou mesmo feito sucesso cantando na noite. Queremos alguém que movimente as comunidades e que ainda não teve a chance de divulgar o seu trabalho", acrescenta.

As inscrições serão feitas no site da emissora . Além do cadastro, os cantores devem gravar um vídeo de, no mínimo, um minuto de duração contando com uma breve apresentação e interpretando uma música, que pode ser de repertório próprio ou mesmo em qualquer idioma. Uma dica: capriche, pois o material será decisivo para você seguir na disputa.

FASES

O "Palco Litoral", que já foi uma atração muito popular da 102,3 FM, será dividido em várias fases. Uma banca ficará responsável por escolher os dez melhores vídeos. Após isso, uma votação começa no site da Litoral, em que os três mais votados passam para a próxima.

"Depois disso, os escolhidos voltam para mais uma enquete. Os finalistas ainda participarão de um programa na TV Gazeta, quando o vencedor será anunciado. Além de talento, o cantor precisa mostrar que consegue mobilizar as redes sociais, angariando votos", acredita Faé.

PREMIAÇÃO

O eleito ganhará a gravação de uma música em estúdio profissional, que será tocada na programação diária da emissora. Além disso, ainda levará a gravação de um videoclipe, com trechos sendo vinculados na TV Gazeta. "O vitorioso ainda vai receber um disco, com a gravação de oito músicas, numa parceira com a Bravo Estúdio. O espaço também oferece um contrato de 18 meses de consultoria, no intuito de deslanchar o intérprete no mundo da música", enumera o gerente.

Pensa que acabou? Ainda não! O vitorioso se apresenta na live de aniversário da Litoral FM. Entre os convidados já confirmados, estão Dennis DJ, Diego e Victor Hugo, Dilsinho, João Bosco e Vinícius e Alemão do Forró. A festança deve acontecer nas redes sociais da emissora.