Últimos dias para artistas se inscreverem em edital emergencial da Cultura

Sede da Prefeitura de Vitória. Órgão, por meio da Secretaria de Cultura, vai selecionar 160 artistas Crédito: Fernando Madeira

Artistas de Vitória que buscam auxílio durante a pandemia do coronavírus devem ficar atentos. O prazo de inscrição no edital emergencial "Arte em Casa", que terminava nesta quarta-feira (8), foi prorrogado para o dia 13 de julho. Podem se inscrever profissionais da arte e da cultura da capital nas mais diversas linguagens artísticas. Todo o processo de inscrição é feito on-line pelo portal Prosas.

Serão selecionadas 160 propostas artísticas, em duas fases, para apresentações ao vivo ou gravadas. . O proponente deve comprovar residência em Vitória, e a proposta pode ter até três componentes.

O edital, elaborado pela Secretaria Municipal de Cultura (Semc), investirá R$ 240 mil (oriundos do Fundo Municipal de Cultura) e será dividido em duas fases, com 80 projetos sendo apresentados em cada momento. A ideia é selecionar iniciativas voltadas para o público infantil, jovem ou adulto, contemplando linguagens como dança, teatro, contação de histórias, poesia, teatro de bonecos, performances, circo e artes plásticas. Apresentações de música, seja de canto ou instrumental, e performances de DJs também devem ser selecionados.

APRESENTAÇÕES

Os artistas contemplados deverão, durante suas apresentações, promover a conscientização sobre o coronavírus (Covid-19) e a importância do isolamento social. Elas devem ainda ser realizadas sem aglomerações ou plateia.