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Pandemia

Últimos dias para artistas se inscreverem em edital emergencial da Cultura

Edital da Prefeitura de Vitória visa atingir diversas categorias como dança, teatro, contação de histórias, poesia, teatro de bonecos, performances, circo e artes plásticas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2020 às 15:10

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 15:10

Data: 19/03/2020 - ES - Vitória - Prefeitura de Vitória - Os efeitos do coronavírus na Grande Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Sede da Prefeitura de Vitória. Órgão, por meio da Secretaria de Cultura, vai selecionar 160 artistas Crédito: Fernando Madeira
Artistas de Vitória que buscam auxílio durante a pandemia do coronavírus devem ficar atentos. O prazo de inscrição no edital emergencial "Arte em Casa", que terminava nesta quarta-feira (8), foi prorrogado para o dia 13 de julho. Podem se inscrever profissionais da arte e da cultura da capital nas mais diversas linguagens artísticas. Todo o processo de inscrição é feito on-line pelo portal Prosas.
Serão selecionadas 160 propostas artísticas, em duas fases, para apresentações ao vivo ou gravadas. . O proponente deve comprovar residência em Vitória, e a proposta pode ter até três componentes. 
O edital, elaborado pela Secretaria Municipal de Cultura (Semc), investirá R$ 240 mil (oriundos do Fundo Municipal de Cultura) e será dividido em duas fases, com 80 projetos sendo apresentados em cada momento. A ideia é selecionar iniciativas voltadas para o público infantil, jovem ou adulto, contemplando linguagens como dança, teatro, contação de histórias, poesia, teatro de bonecos, performances, circo e artes plásticas. Apresentações de música, seja de canto ou instrumental, e performances de DJs também devem ser selecionados.

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APRESENTAÇÕES

Os artistas contemplados deverão, durante suas apresentações, promover a conscientização sobre o coronavírus (Covid-19) e a importância do isolamento social. Elas devem ainda ser realizadas sem aglomerações ou plateia.
"O resultado do edital, com os 160 selecionados, deve sair no dia 15 de julho [mudou para a primeira semana de agosto] e as apresentações dos 80 primeiros artistas será logo a seguir", explica o secretário municipal de Cultura Francisco Grijó, dizendo que não há previsão para que o "Arte em Casa" prossiga, mesmo se a pandemia se estender por mais meses. "Esbarramos em questões orçamentárias. Além disso, estamos chegando próximo das eleições municipais, o que praticamente inviabilizaria novos projetos do gênero", explica.

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