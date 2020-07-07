Últimos dias para artistas se inscreverem em edital emergencial da Cultura

Artistas de Vitória que buscam auxílio durante a pandemia do coronavírus devem ficar atentos. O prazo de inscrição no edital emergencial "Arte em Casa", que terminava nesta quarta-feira (8), foi prorrogado para o dia 13 de julho. Podem se inscrever profissionais da arte e da cultura da capital nas mais diversas linguagens artísticas. Todo o processo de inscrição é feito on-line pelo portal Prosas.
Serão selecionadas 160 propostas artísticas, em duas fases, para apresentações ao vivo ou gravadas. . O proponente deve comprovar residência em Vitória, e a proposta pode ter até três componentes.
O edital, elaborado pela Secretaria Municipal de Cultura (Semc), investirá R$ 240 mil (oriundos do Fundo Municipal de Cultura) e será dividido em duas fases, com 80 projetos sendo apresentados em cada momento. A ideia é selecionar iniciativas voltadas para o público infantil, jovem ou adulto, contemplando linguagens como dança, teatro, contação de histórias, poesia, teatro de bonecos, performances, circo e artes plásticas. Apresentações de música, seja de canto ou instrumental, e performances de DJs também devem ser selecionados.
APRESENTAÇÕES
Os artistas contemplados deverão, durante suas apresentações, promover a conscientização sobre o coronavírus (Covid-19) e a importância do isolamento social. Elas devem ainda ser realizadas sem aglomerações ou plateia.
"O resultado do edital, com os 160 selecionados, deve sair no dia 15 de julho [mudou para a primeira semana de agosto] e as apresentações dos 80 primeiros artistas será logo a seguir", explica o secretário municipal de Cultura Francisco Grijó, dizendo que não há previsão para que o "Arte em Casa" prossiga, mesmo se a pandemia se estender por mais meses. "Esbarramos em questões orçamentárias. Além disso, estamos chegando próximo das eleições municipais, o que praticamente inviabilizaria novos projetos do gênero", explica.