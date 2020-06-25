Lei Aldir Blanc: prefeituras do ES dão o 1º passo para distribuição da verba

Webconferência com artistas de Vila Velha discutindo a aplicação dos recursos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc Crédito: Divulgação/PMVV

O Espírito Santo inteiro deve receber um aporte emergencial na ordem de R$ 60 milhões provenientes de fundo nacional da Cultura caso a Lei Aldir Blanc seja sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), segundo a Secretaria de Estado de Cultura. Após aprovação do Congresso, o chefe do Executivo tem até o próximo dia 29 para concordar com o texto que prevê investimentos milionários para cidades e estados do Brasil em decorrência da crise gerada pela pandemia do novo coronavírus

Na Grande Vitória, as prefeituras correm para formar ou adaptar fundos culturais municipais e criar editais, chamamentos públicos e outras formas que consigam distribuir aos artistas e entidades o dinheiro que cada uma das cidades vai receber.

O restante do aporte, os outros R$ 30 milhões, ficam sob custódia da Secretaria de Estado da Cultura, que também deve usá-lo em políticas públicas de apoio a artistas e agitadores culturais capixabas.

CRIAÇÃO DE CADASTRO

A reportagem apurou que, junto de Cariacica, a cidade que está mais avançada neste quesito é Vila Velha, que recentemente regulamentou seu fundo municipal de Cultura, já pensando nos moldes que precisaria ter caso a lei emergencial fosse aprovada . Nós, agora, estamos fazendo conferências virtuais com representantes da sociedade civil e artística para discutirmos propostas que tornem a distribuição do recurso mais igual, fala Peterson Cardoso, secretário interino de Cultura do município.

Segundo Cardoso, também será lançado questionário on-line para que artistas e fazedores de cultura se cadastrem, além de ponto físico para os que não têm acesso à web. Para isso, uma equipe validará os cadastros, que devem servir de base para a cidade ter uma noção de quantos agitadores culturais terão que subsidiar. A gente tinha um primeiro cadastro feito, antes da pandemia, porque se tinha a ideia de criar políticas para esses munícipes. Na ocasião, registramos mais de 400 pessoas, lembra.

400 É o número de artistas registrados em Vila Velha até o momento

Cariacica tem situação bem parecida em questão de avanço. Tanto fundo quanto conselho de cultura estão à espera da verba federal. Segundo a secretária de Cultura de Cariacica, Renata Weixter, cestas básicas já vêm sendo distribuídas entre artistas mais afetados desde março e, além dos moldes tradicionais de edital e chamamento, a cidade pretende disponibilizar cadastro por telefone para agitadores culturais sem acesso à tecnologia.

"Edital, muitas vezes, é excludente. Nem todos conseguem acessar e a cultura popular geralmente é que tem essa dificuldade. Então vamos abrir o edital, claro, mas ampliar o recurso dele para premiações de forma mais simples para conseguirmos atender a todos. Temos que ver nossa realidade e saber que na Zona Rural de Cariacica, por exemplo, poucos têm sinal de internet " Renata Weixter - Secretária de Cultura de Cariacica

REUNIÕES E DECISÃO DA CÂMARA

Em conferências de vídeo, o titular da Cultura de Vitória tem se reunido com frentes artísticas que estão apontando as maiores necessidades da classe neste primeiro momento. As indicações devem dar base para o planejamento da prefeitura quanto ao uso do dinheiro do governo federal.

"O Fundo Municipal não permite que seja transferido dinheiro de fundos nacionais, então é isso que deve ser apreciado na Câmara nos próximos dias em caráter de urgência. Estamos também elaborando cadastro para os artistas e estudando os impedimentos legais, outros detalhes da lei, para fazer o uso do recurso da melhor forma", corrobora o titular da pasta, Francisco Grijó.

A mudança, de acordo com o próprio secretário, ainda será apresentada em caráter de urgência para os vereadores, que em conversa com Grijó já se mostraram bastante sensíveis ao tema, como ele confidencia ao Divirta-se.

IDENTIFICAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS

Como prevê a nova lei, espaços de cultura independentes, como é o caso da Casa da Stael , em Vitória, e do Centro Cultural Eliziário Rangel , na Serra, terão direito a um aporte exclusivo que vai de R$ 3 mil a R$ 10 mil para cada instituição valor que deve ser decidido pelo Executivo municipal.

Na Serra, o secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Alessandre Motta, diz que o conselho trabalha na identificação desses ambientes, bem como em uma equação que leva em consideração gasto e atendimentos à comunidade que cada um deles faz. O resultado dessa conta deve dar ideia do quanto cada espaço deve receber do recurso federal.

"Nós temos um conselho de cultura ativo e estamos trabalhando na identificação dos espaços e dos artistas. Queremos saber quantos artistas temos para que esse dinheiro consiga cumprir o objetivo maior, que é dar suporte a todos que precisam e estão sendo afetados pelo surto da Covid-19 , afirma. Na cidade, o fundo ainda passa por regulamentação final em texto que é apreciado pela Câmara de Vereadores.