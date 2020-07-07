Mostra 'Queerentena' conta com obra de artista plástico capixaba

O artista plástico Rick Rodrigues Crédito: Patrícia Sales/Reprodução/Instagram @rickrodriguess

Até agora, a exposição conta com 30 obras, entre fotos e vídeos, que mostram como artistas LGBTI+ se veem na quarentena. Entre elas, está a de um capixaba.

Divirta-se. "Meu trabalho foi bordado em máscaras descartáveis. Fiz uma série, que não está fechada, e três (máscaras) desta série estão na exposição", fala. Em "Pandemia, Março 2020", Rick Rodrigues , de 31 anos, usou de sua marca registrada na arte para ilustrar um pouco do sentimento da quarentena, como explica ao. "Meu trabalho foi bordado em máscaras descartáveis. Fiz uma série, que não está fechada, e três (máscaras) desta série estão na exposição", fala.

Ele, que atualmente é famoso por bordados em peças inusitadas, já aplicou a técnica em sacolas plásticas, caixas de remédios e em caixas de papelão para criar diálogo entre a mensagem da obra e o contexto, como é o caso de "Queerentena". "As máscaras viraram símbolo nesse momento. Sempre tento buscar um suporte como mensagem, tirar o bordado do lugar comum. E acontece de forma intuitiva", detalha.

"Hoje meu trabalho mais conhecido é o bordado. Mas trabalho com várias linguagens. Me considero um artista multimídia" Rick Rodrigues - Artista plástico

Máscara bordada pelo artista plástico Rick Rodrigues, do Espírito Santo, que participa de exposição LGBT+ sobre a pandemia da Covid-19 no Museu da Diversidade Sexual Crédito: Museu da Diversidade Sexual/Queerentena/Reprodução

Crédito: Museu da Diversidade Sexual/Queerentena/Reprodução

"Assim como nas que estão na exposição, as outras máscaras fazem críticas políticas ao momento que estamos vivendo e também promovem reflexão pelo afastamento social", fala.

3.785 PESSOAS É O NÚMERO DE VISITANTES VIRTUAIS QUE A EXPOSIÇÃO RECEBEU NA SEMANA EM QUE FOI ABERTA NA WEB