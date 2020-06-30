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#Pride

Orgulho LGBT+: drags do ES elegem 7 personalidades de destaque na comunidade

As 'queens' Madson, Mathilda e Brisa ajudaram o Divirta-se a selecionar sete figuras públicas e artistas do universo LGBTQIA+ para acompanhar a partir de agora

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 14:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2020 às 14:37
Mathilda, Brisa e Madson: drags do Espírito Santo celebram Dia do Orgulho LGBT+ 2020
Mathilda, Brisa e Madson: drags do Espírito Santo celebram Dia do Orgulho LGBT+ 2020 Crédito: Reprodução/Montagem A GAZETA
Algumas pessoas acabam confundindo ser com fazer drag. Mas a reportagem explica: a arte típica da comunidade LGBT+ não se resume a colocar uma peruca, salto alto e sair por aí maquiado  que é apenas a porção estética da coisa. O que a gente não vê, que são os pilares morais que dão vida às personagens extravagantes, é até mais importante que a própria produção. Muita gente não entende a diferença. E nós resistimos para fazer a sociedade entender os outros aspectos, defende Caic Goulart, rosto por trás de Brisa.
Em celebração ao Mês do Orgulho LGBT+, Brisa - persona de Caic - e as drags Madson e Mathilda, concebidas por Eduardo Ferreira e Wallace Breciani, respectivamente, ajudaram o Divirta-se a selecionar sete personalidades do universo LGBTQIA+ para você, leitor, acompanhar a partir de agora. 
"A cena LGBT+ é importante até para quem não participa dela. Quando penso em comunidade, penso em inclusão. E todos têm o direito de expressar sua fala"
Eduardo Ferreira - Artista
Ser consumidor de conteúdo de artistas LGBT+, para Wallace Breciani, criador de Mathilda, é valorizar um pouco da própria história. Ele, durante o surto da Covid-19, inclusive concebeu projeto virtual de se montar (termo usado para se referir à produção de uma drag) com um look diferente todos os dias, conforme noticiado pela Coluna Pedro Permuy, de A GAZETA.

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"A diversidade está aí para quem quiser ver. E as pessoas estão entendendo, finalmente, o que essa palavra quer dizer "
Wallace Breciani - Artista e promoter

AS PERSONALIDADES LGBTQIA+

Ventura Profana: É cantora, escritora, compositora, artista visual e performer. Fez sucesso entre o público LGBT+ inovando na forma de protestar com músicas não comerciais. É apontada por fãs e seguidores como alguém que reflete o cotidiano das trans e travestis de forma poética na arte. "Me impactou muito quando eu a conheci, até pessoalmente, em uma ocasião em Vitória. Ela traz muita força na história dela e a música dela é um louvor das travestis. Ela fala muito sobre sobrevivência sendo LGBT+ desde criança", diz Caic. 
Dominique Jackson: É modelo, atriz e escritora norte-americana. Mulher trans, fez muito sucesso internacional ao protagonizar na série "Pose" e, de lá para cá, virou cada vez mais inspiração para jovens da comunidade LGBT+ do mundo todo. "A conheci assistindo 'Pose'. Ela é uma mulher de muita força, até bruta às vezes, por alguns momentos que ela já passou na vida. Nos anos 90, era difícil usar roupas diferentes, ser trans, e fora da série ela se tornou um ícone", fala Caic. "No momento em que estamos vivendo, gente como ela é mais que necessária. Ela surge abrindo os olhos de quem não enxerga o 'T' do LGBT+ e mostra para a comunidade o talento que tem independentemente de quaisquer outras características", completa Eduardo. 
Ver essa foto no Instagram

I WAS SITTING WITH MY DUDE AND SAW HOW MUCH THE LOVE GLOWED IN HIS EYES AND I THOUGHT OF HOW BLESSED I AM AND I THOUGHT OF THE TRUTH OF MANY OF MY SISTERS, AND AS HE HELD MY HAND I WROTE THIS FOR MY SISTERS! #THIS IS OUR TRUTH!! SOME OF US ARE PRIVILEGED TO FIND SAFETY IN LOVE AND I HOPE AFTER READING THIS EVERY TRANS PERSON PRACTICES PATIENCE IN TRUSTING AND LOVING! YOU KILL ME! I'M SCARED! YOU WANT ME TO BE AFRAID OF YOU, YOU THINK YOU HV POWER! BUT YOU STILL RINGING THAT BELL AT 2AM HATRED TAUGHT YOU, SO IT FUCKS WITH YOU TO LOVE ME! BUT I THOUGHT YOU WERE A REAL MAN! UNAFRAID AND UNAPOLOGETIC FOR BEING A KING! BUT YOUR REIGN IS TAINTED, YOU TOO ARE OPPRESSED! I STAND IN SOLIDARITY WITH YOU, I MARCH WITH YOU! WHEN YOU NEED SHELTER I PROVIDE IT, SNEAKERS, VIDEO GAMES AND SOMETIMES COMMISSARY! IM THERE! BUT WHEN YOUR BOYS ARE AROUND OR THEY CLAP AT YOU! YOUR CLAP BACK IS TO MURDER ME, WHEN JUST LAST NIGHT YOU WERE LOVING ME! Makeup @jmua26 Hair @model_addiction

Uma publicação compartilhada por Dominique T.A.R Jackson (@dominiquet.a.r.jackson) em

Frank Ocean: É cantor e letrista homossexual dos Estados Unidos. Parecido com Ventura Profana, ele também usa a música para se comunicar diretamente com os semelhantes e abraça a causa do movimento negro ligado à luta LGBT+ por meio da cultura. Assim como a cantora brasileira, produz mídia considerada não-comercial. "Ele 'falou' muito comigo porque é jovem, negro e gay. E e ele fala de uma forma que, quem é semelhante a ele, entende ainda melhor o que ele quer dizer nas músicas. A música dele é muito genuína", aponta Caic. 
Pabllo Vittar: É uma das drag queens mais famosas do mundo. Brasileira, a artista já se apresentou por diversas vezes no Espírito Santo, mais para o início da carreira, e também faz sucesso na Europa e Estados Unidos. Já ganhou o título de ser a drag queen mais seguida nas redes sociais do planeta. "É um ícone LGBT+. Uma drag, nordestina, afeminada que conquistou tudo o que tem até hoje! Faz nosso coração 'queer' se encher de alegria", defende Eduardo. 
Ryan Murphy: É um escritor, jornalista, produtor de TV e cinema norte-americano assumidamente gay. Já ganhou cinco prêmios do Globo de Ouro e sete Emmy. Fez muito sucesso ao escrever "Nip/Tuck" e "Glee". Atualmente, colhe os frutos de ter sido o criador de "American Horror Story" e "Pose". "Ele tem ganhado muita visibilidade nos últimos anos e inserido a temática LGBT+ nas séries e filmes de uma forma bonita, clara, um pouco dramática, mas feliz. Tem dado espaço para muita gente trabalhar e mostrar que não são invisíveis", indica Eduardo.  "Com 'Pose', ele vem dando espaço a várias atrizes transexuais, falando mais a fundo sobre a cultura dos balls americanos, falando sobre HIV, dando voz a várias pessoas que são diariamente silenciadas! Ele é um artista que sei que me representa", complementa Wallace. 
Linn da Quebrada: É uma atriz, cantora e compositora brasileira transexual. Não chega a produzir conteúdo não-comercial como Ventura Profana e Frank Ocean, mas também milita por meio da música. A maior parte de suas produções são independentes até por conta dessa característica de discutir assuntos polêmicos do universo LGBT+. No último domingo (28), Dia do Orgulho LGBTQIA+, protagonizou em diversas lives e bate-papos na web discutindo sua posição frente à comunidade. "É uma transexual que usa o corpo para ocupar vários lugares nunca alcançados pela população trans. O que ela faz, traz a resistência que enfrenta por ser uma mulher trans e negra em uma sociedade que mata essas pessoas", afirma Wallace. 
David Miranda: Casado com o jornalista Glenn Edward Greenwald, David está no cargo de deputado federal pelo Rio de Janeiro. Jornalista por formação, ele é um grande ativista LGBT, sendo apontado na internet e por especialistas como um dos que mais analisa leis e aplicação de leis sob a face da comunidade gay. Recentemente, ganhou os holofotes da mídia ao sugerir que a Constituição Federal seja impressa com destaques LGBT+. "Ele é deputado federal pelo Rio de Janeiro e é o único parlamentar, atualmente, assumidamente gay da Câmara dos Deputados. Ele assumiu a cadeira no Parlamento após o ex-deputado Jean Wyllys (outro forte nome de representatividade LGBTQIA+) se exilar na Alemanha por sofrer ameaças de morte", opina Wallace.

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