Orgulho LGBT+: drags do ES elegem 7 personalidades de destaque na comunidade

Mathilda, Brisa e Madson: drags do Espírito Santo celebram Dia do Orgulho LGBT+ 2020 Crédito: Reprodução/Montagem A GAZETA

Algumas pessoas acabam confundindo ser com fazer drag. Mas a reportagem explica: a arte típica da comunidade LGBT+ não se resume a colocar uma peruca, salto alto e sair por aí maquiado  que é apenas a porção estética da coisa. O que a gente não vê, que são os pilares morais que dão vida às personagens extravagantes, é até mais importante que a própria produção. Muita gente não entende a diferença. E nós resistimos para fazer a sociedade entender os outros aspectos, defende Caic Goulart , rosto por trás de Brisa.

Em celebração ao Mês do Orgulho LGBT+, Brisa - persona de Caic - e as drags Madson e Mathilda, concebidas por Eduardo Ferreira e Wallace Breciani, respectivamente, ajudaram o Divirta-se a selecionar sete personalidades do universo LGBTQIA+ para você, leitor, acompanhar a partir de agora.

"A cena LGBT+ é importante até para quem não participa dela. Quando penso em comunidade, penso em inclusão. E todos têm o direito de expressar sua fala" Eduardo Ferreira - Artista

"A diversidade está aí para quem quiser ver. E as pessoas estão entendendo, finalmente, o que essa palavra quer dizer " Wallace Breciani - Artista e promoter

AS PERSONALIDADES LGBTQIA+

Ventura Profana: É cantora, escritora, compositora, artista visual e performer. Fez sucesso entre o público LGBT+ inovando na forma de protestar com músicas não comerciais. É apontada por fãs e seguidores como alguém que reflete o cotidiano das trans e travestis de forma poética na arte. "Me impactou muito quando eu a conheci, até pessoalmente, em uma ocasião em Vitória. Ela traz muita força na história dela e a música dela é um louvor das travestis. Ela fala muito sobre sobrevivência sendo LGBT+ desde criança", diz Caic.

Dominique Jackson: É modelo, atriz e escritora norte-americana. Mulher trans, fez muito sucesso internacional ao protagonizar na série "Pose" e, de lá para cá, virou cada vez mais inspiração para jovens da comunidade LGBT+ do mundo todo. "A conheci assistindo 'Pose'. Ela é uma mulher de muita força, até bruta às vezes, por alguns momentos que ela já passou na vida. Nos anos 90, era difícil usar roupas diferentes, ser trans, e fora da série ela se tornou um ícone", fala Caic. "No momento em que estamos vivendo, gente como ela é mais que necessária. Ela surge abrindo os olhos de quem não enxerga o 'T' do LGBT+ e mostra para a comunidade o talento que tem independentemente de quaisquer outras características", completa Eduardo.

Frank Ocean: É cantor e letrista homossexual dos Estados Unidos. Parecido com Ventura Profana, ele também usa a música para se comunicar diretamente com os semelhantes e abraça a causa do movimento negro ligado à luta LGBT+ por meio da cultura. Assim como a cantora brasileira, produz mídia considerada não-comercial. "Ele 'falou' muito comigo porque é jovem, negro e gay. E e ele fala de uma forma que, quem é semelhante a ele, entende ainda melhor o que ele quer dizer nas músicas. A música dele é muito genuína", aponta Caic.

Pabllo Vittar: É uma das drag queens mais famosas do mundo. Brasileira, a artista já se apresentou por diversas vezes no Espírito Santo, mais para o início da carreira, e também faz sucesso na Europa e Estados Unidos. Já ganhou o título de ser a drag queen mais seguida nas redes sociais do planeta. "É um ícone LGBT+. Uma drag, nordestina, afeminada que conquistou tudo o que tem até hoje! Faz nosso coração 'queer' se encher de alegria", defende Eduardo.

Ryan Murphy: É um escritor, jornalista, produtor de TV e cinema norte-americano assumidamente gay. Já ganhou cinco prêmios do Globo de Ouro e sete Emmy. Fez muito sucesso ao escrever "Nip/Tuck" e "Glee". Atualmente, colhe os frutos de ter sido o criador de "American Horror Story" e "Pose". "Ele tem ganhado muita visibilidade nos últimos anos e inserido a temática LGBT+ nas séries e filmes de uma forma bonita, clara, um pouco dramática, mas feliz. Tem dado espaço para muita gente trabalhar e mostrar que não são invisíveis", indica Eduardo. "Com 'Pose', ele vem dando espaço a várias atrizes transexuais, falando mais a fundo sobre a cultura dos balls americanos, falando sobre HIV, dando voz a várias pessoas que são diariamente silenciadas! Ele é um artista que sei que me representa", complementa Wallace.

Linn da Quebrada: É uma atriz, cantora e compositora brasileira transexual. Não chega a produzir conteúdo não-comercial como Ventura Profana e Frank Ocean, mas também milita por meio da música. A maior parte de suas produções são independentes até por conta dessa característica de discutir assuntos polêmicos do universo LGBT+. No último domingo (28), Dia do Orgulho LGBTQIA+, protagonizou em diversas lives e bate-papos na web discutindo sua posição frente à comunidade. "É uma transexual que usa o corpo para ocupar vários lugares nunca alcançados pela população trans. O que ela faz, traz a resistência que enfrenta por ser uma mulher trans e negra em uma sociedade que mata essas pessoas", afirma Wallace.

David Miranda: Casado com o jornalista Glenn Edward Greenwald, David está no cargo de deputado federal pelo Rio de Janeiro. Jornalista por formação, ele é um grande ativista LGBT, sendo apontado na internet e por especialistas como um dos que mais analisa leis e aplicação de leis sob a face da comunidade gay. Recentemente, ganhou os holofotes da mídia ao sugerir que a Constituição Federal seja impressa com destaques LGBT+. "Ele é deputado federal pelo Rio de Janeiro e é o único parlamentar, atualmente, assumidamente gay da Câmara dos Deputados. Ele assumiu a cadeira no Parlamento após o ex-deputado Jean Wyllys (outro forte nome de representatividade LGBTQIA+) se exilar na Alemanha por sofrer ameaças de morte", opina Wallace.