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Após a pandemia

Chica Chiclete vai reabrir seu bar em novo espaço, em Vitória

Drag queen famosa na noite capixaba espera abrir as portas do local ainda em 2020, caso a pandemia do coronavírus seja controlada

Publicado em 28 de Junho de 2020 às 14:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2020 às 14:00
A drag queen Chica Chiclete em foto de 2013
A drag queen Chica Chiclete em foto de 2013 Crédito: Bernardo Coutinho
Órfãos de "fervo" da vida noturna, especialmente por conta da falta de espaços, a comunidade LGBTQ+ capixaba já pode comemorar.  Empresária, militante da causa gay, e drag queen mais famosa do Estado, Chica Chiclete - nome artístico do ex-vereador de Vila Velha Francisco Spala - afirmou, em entrevista ao jornal A Gazeta, que vai reabrir seu bar em novo espaço, no Centro de Vitória, logo após o fim do isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus.
"Estou fora da noite desde 2013, quando fechei o Bar da Chica Chiclete, em Itaparica (Vila Velha). Quero  devolver a alegria ao centro de Vitória. Estou em negociações avançadas com alguns espaços. Se tudo der certo, abriremos as portas no final de 2020 ou logo após a pandemia passar", garante a artista, fazendo mistério sobre qual região do bairro receberá o estabelecimento comercial.

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Com mais de 30 anos de estrada, Spala surgiu para a noite fazendo shows na antiga boate Querelle, que, mais tarde, se tornaria a casa noturna Eros. Localizada na região do Parque Moscoso, a Eros foi um dos espaços LGBTQ+ mais tradicionais do Espírito Santo.
A performer também comandou casas como a extinta Queens, na Ilha da Fumaça, em Vitória, e o já citado Bar da Chica Chiclete, que chegou ao auge no início dos anos 2000, fechando em 2013.
"O bar fazia muito sucesso e era frequentado por pessoas bacanas. Fechamos as portas por respeito aos moradores de Itaparica, um bairro que cresceu muito por conta da especulação imobiliária. Como dificilmente podemos controlar quem entra e quem sai de uma casa noturna, achei melhor encerrar nossas atividades para preservar o sossego dos condomínios mais próximos", complementa.

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