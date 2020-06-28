Chica Chiclete vai reabrir seu bar em novo espaço, em Vitória

A drag queen Chica Chiclete em foto de 2013 Crédito: Bernardo Coutinho

Órfãos de "fervo" da vida noturna, especialmente por conta da falta de espaços, a comunidade LGBTQ+ capixaba já pode comemorar. Empresária, militante da causa gay, e drag queen mais famosa do Estado, Chica Chiclete - nome artístico do ex-vereador de Vila Velha Francisco Spala - afirmou, em entrevista ao jornal A Gazeta, que vai reabrir seu bar em novo espaço, no Centro de Vitória, logo após o fim do isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus.

"Estou fora da noite desde 2013, quando fechei o Bar da Chica Chiclete, em Itaparica (Vila Velha). Quero devolver a alegria ao centro de Vitória. Estou em negociações avançadas com alguns espaços. Se tudo der certo, abriremos as portas no final de 2020 ou logo após a pandemia passar", garante a artista, fazendo mistério sobre qual região do bairro receberá o estabelecimento comercial.

Com mais de 30 anos de estrada, Spala surgiu para a noite fazendo shows na antiga boate Querelle, que, mais tarde, se tornaria a casa noturna Eros. Localizada na região do Parque Moscoso, a Eros foi um dos espaços LGBTQ+ mais tradicionais do Espírito Santo.

A performer também comandou casas como a extinta Queens, na Ilha da Fumaça, em Vitória, e o já citado Bar da Chica Chiclete, que chegou ao auge no início dos anos 2000, fechando em 2013.