Entrevista: Pepita fala de militância, preconceito e dignidade LGBTQ+

Acho que mais do que ajudar a comunidade LGBTQIA+, o programa ajuda pessoas. Hoje o programa chegou a um patamar que alcançou um público maior que minha bandeira, desde jovens até mães, donas de casa, assistem e comentam o Cartas para Pepita. A mensagem de amor próprio e aceitação que transmito no programa é muito verdadeira, e é isso que as pessoas precisam escutar, com leveza e bom humor. Saber que temos que nos amar em primeiro lugar e que podemos alcançar nossos objetivos. Eu, por exemplo, ultrapassei barreiras, afinal vivemos em um sociedade onde a mulher trans muitas vezes não se sente amada, então não é comum falarmos de autoestima, em uma sociedade que muitas vezes nos marginaliza. Fico imensamente feliz em quebrar esse paradigma com Cartas para Pepita, e poder trocar experiências e conselhos com pessoas de várias idades e sexo. Também é uma responsabilidade muito grande, e que eu faço com muita dedicação.