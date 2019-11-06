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Modelo denuncia racismo e diz ter sido chamada de 'macaca' na Record

Modelo Sabrina Paiva disse que ouviu comentário racista que a chamou de 'macaca' por trás de espelhos de 'A Fazenda', reality da Record; na web, comoção foi gerada cobrando explicações da emissora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2019 às 11:32

Publicado em 06 de Novembro de 2019 às 11:32

A atriz Sabrina Paiva Crédito: Reprodução/Instagram @sabrinapaivaof
A modelo Sabrina Paiva levantou suspeitas de um caso de racismo por parte da produção de "A Fazenda", reality da Record, na noite da última terça-feira (5). Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, momentos antes de uma prova da competição a moça teria ouvido uma voz por trás dos espelhos, por onde circulam as câmeras, que a teria chamado de "macaca". 
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No reality, em conversa com as colegas Andréa de Nóbrega e a ex-BBB Hariany, Sabrina alertou: "Foi na hora que eu estava tomando água, estava todo mundo sentado. E eu só ouvi um 'senta aí, macaca' e um palavrão. Eu não estou surda, a Hari também ouviu. Eu acho que foi para mim. Eu era a única que estava em pé", explicou. 
Hariany e Rodrigo, outros dois participantes do reality, disseram que também ouviram o comentário considerado racista. 

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Pelas redes sociais, a equipe que gerencia as mídias de Sabrina pediu mobilização dos fãs em busca de esclarecimentos da Record. 

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