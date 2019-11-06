Modelo denuncia racismo e diz ter sido chamada de 'macaca' na Record

A modelo Sabrina Paiva levantou suspeitas de um caso de racismo por parte da produção de "A Fazenda", reality da Record, na noite da última terça-feira (5). Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, momentos antes de uma prova da competição a moça teria ouvido uma voz por trás dos espelhos, por onde circulam as câmeras, que a teria chamado de "macaca".
No reality, em conversa com as colegas Andréa de Nóbrega e a ex-BBB Hariany, Sabrina alertou: "Foi na hora que eu estava tomando água, estava todo mundo sentado. E eu só ouvi um 'senta aí, macaca' e um palavrão. Eu não estou surda, a Hari também ouviu. Eu acho que foi para mim. Eu era a única que estava em pé", explicou.
Hariany e Rodrigo, outros dois participantes do reality, disseram que também ouviram o comentário considerado racista.
Pelas redes sociais, a equipe que gerencia as mídias de Sabrina pediu mobilização dos fãs em busca de esclarecimentos da Record.