Atriz da Globo dá detalhes de cena de sexo com Cauã Reymond: 'Incrível'

"Ele (Cauã Reymond) é extremamente gentil. Ele atrai os olhares de muitas fãs pelo Brasil, mas essa é a parte mais superficial dele. Cauã é generoso, ajuda em cena e me deu muitas dicas neste meu primeiro trabalho na Globo"

Na trama, Tóia dá vida à personagem Rocha e contracena com Dante, o personagem de Cauã. A relação da dupla é quente, mas sem compromissos.

"Esse lance não é muito natural para mim, sempre fui meio moleque e vivia no meio de amigos homens. Então, se tiver que fazer uma dança, por exemplo, sei que será difícil. O sexo não exige sensualidade, é um momento de intimidade. Mas estou trabalhando para melhorar nesse aspecto e tenho frequentado aulas de dança. É um processo de dentro para fora", continuou.