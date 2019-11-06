Atriz da Globo dá detalhes de cena de sexo com Cauã Reymond: 'Incrível'

A atriz Tóia Ferraz está de volta à segunda temporada de "Ilha de Ferro", na Globoplay. Na trama, ela vive cenas de sexo quente com Cauã Reymond e, em entrevista ao O Globo, ela deu detalhes das gravações dos episódios picantes ao lado do bonitão.
"Ele (Cauã Reymond) é extremamente gentil. Ele atrai os olhares de muitas fãs pelo Brasil, mas essa é a parte mais superficial dele. Cauã é generoso, ajuda em cena e me deu muitas dicas neste meu primeiro trabalho na Globo"
Na trama, Tóia dá vida à personagem Rocha e contracena com Dante, o personagem de Cauã. A relação da dupla é quente, mas sem compromissos.
"O Cauã é um ator extremamente experiente e talentoso, além de muito focado. Tê-lo como parceiro foi incrível", confidenciou a atriz à coluna Patrícia Kogut.
"Esse lance não é muito natural para mim, sempre fui meio moleque e vivia no meio de amigos homens. Então, se tiver que fazer uma dança, por exemplo, sei que será difícil. O sexo não exige sensualidade, é um momento de intimidade. Mas estou trabalhando para melhorar nesse aspecto e tenho frequentado aulas de dança. É um processo de dentro para fora", continuou.