Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Segunda temporada de "Ilha de Ferro"

Atriz da Globo dá detalhes de cena de sexo com Cauã Reymond: 'Incrível'

Atriz Tóia Ferraz diz que sentiu 'frio na barriga' ao fazer cenas de sexo com o ator Cauã Reymond, mas também falou da segurança que sentiu com o bonitão durante série da Globo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2019 às 10:50

Publicado em 06 de Novembro de 2019 às 10:50

O ator Cauã Reymond Crédito: Reprodução/Instagram @cauareymond
A atriz Tóia Ferraz está de volta à segunda temporada de "Ilha de Ferro", na Globoplay. Na trama, ela vive cenas de sexo quente com Cauã Reymond e, em entrevista ao O Globo, ela deu detalhes das gravações dos episódios picantes ao lado do bonitão. 
"Ele (Cauã Reymond) é extremamente gentil. Ele atrai os olhares de muitas fãs pelo Brasil, mas essa é a parte mais superficial dele. Cauã é generoso, ajuda em cena e me deu muitas dicas neste meu primeiro trabalho na Globo"
Tóia Ferraz - Atriz
Cena da segunda temporada de "Ilha de Ferro", na Globoplay, da Globo Crédito: Reprodução/Instagram @toiaferraz
Na trama, Tóia dá vida à personagem Rocha e contracena com Dante, o personagem de Cauã. A relação da dupla é quente, mas sem compromissos. 
> Sem sexo há dois anos, Andressa Urach diz que mulher 'vulgar' morreu
"O Cauã é um ator extremamente experiente e talentoso, além de muito focado. Tê-lo como parceiro foi incrível", confidenciou a atriz à coluna Patrícia Kogut. 

Veja Também

Viúva de Boechat, capixaba se emociona em homenagem durante festão

Atriz de Harry Potter se casa com filho do fundador da Playboy

Pedro Scooby assume romance com modelo ex angel da Victoria's Secret

"Esse lance não é muito natural para mim, sempre fui meio moleque e vivia no meio de amigos homens. Então, se tiver que fazer uma dança, por exemplo, sei que será difícil. O sexo não exige sensualidade, é um momento de intimidade. Mas estou trabalhando para melhorar nesse aspecto e tenho frequentado aulas de dança. É um processo de dentro para fora", continuou. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato
Imagem de destaque
Trump concorda com cessar-fogo de 15 dias com Irã e diz que Estreito de Ormuz será reaberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados