Pedro Scooby assume romance com modelo ex angel da Victoria's Secret

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Pra frente é que se anda! A vida é feita de momentos, bons e ruins. Agora o lance é como você encara isso, que peso isso tem na sua vida e como vc equilibra a sua balança. Eu parto do princípio, que só se vive uma vez, então aproveito cada momento como se fosse o último, deixando pra trás tudo que não me serve e sem guardar magoa nenhuma disso. Levando comigo, quem quer compartilhar essa linda e sorridente jornada que é a VIDA.