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Juntinho de Cíntia Dicker!

Pedro Scooby assume romance com modelo ex angel da Victoria's Secret

Surfista Pedro Scooby teve um breve relacionamento com Anitta, beijou um homem em público no Rock in Rio e, apesar dos rumores, só agora assumiu o namoro com a modelo internacional Cíntia Dicker
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2019 às 09:55

Publicado em 06 de Novembro de 2019 às 09:55

O surfista Pedro Scooby Crédito: Reprodução/Instagram @pedroscooby
Depois de um breve namoro com AnittaPedro Scooby, 31, assumiu em suas redes sociais que está vivendo um novo romance. A escolhida é a modelo brasileira Cíntia Dicker, 32, ex angel da Victoria's Secret. 
Os dois estão juntos em Nova York (EUA) e publicaram fotos e vídeos enquanto se divertiam em uma boate nesta segunda (4). 
> Pedro Scooby beija homem no Rock in Rio: "Apaixonado em mim"
Scooby foi visto pela primeira vez com Dicker durante o quarto dia do festival de música Rock in Rio. Esta é a primeira relação que o atleta assume após o seu recente rompimento com a cantora Anitta, 26. Scooby e Anitta tiveram um relacionamento de três meses bem conturbado. Foram várias as polêmicas do casal envolvendo a ex-mulher do surfista, a atriz Luana Piovani, 43, com quem tem três filhos; Bem, 7, e os gêmeos Liz e Dom, 4.
> Capixaba produz Whindersson e Luísa Sonza para Halloween de Anitta
O relacionamento de Scooby e Anitta se tornou público pouco tempo depois de ele terminar o casamento de oito anos com Piovani, que chegou a trocar farpas com o ex nas redes sociais, o acusando de não ser presente na relação com os filhos.

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Em recente entrevista à colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, Scooby afirmou que é um bom pai e revelou nunca ter atrasado a pensão. "Muita pessoas falam 'que cara encostado'. Encostado em quê? Eu pago R$ 10 mil de pensão para os meus filhos. Não busco dinheiro nem fama, e sim, busco felicidade".
Apesar de agora manter um bom relacionamento com a ex-esposa, quando se trata de Anitta, a aproximação parece não ser a mesma. "A gente não se fala. Não ficou a amizade. Mas ela é uma pessoa muito especial, eu guardo com carinho tudo que a gente viveu. É uma pessoa maravilhosa, acho uma baita profissional, supercompetente", disse.

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