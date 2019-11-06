Angelina Jolie é impedida por Brad Pitt de se mudar dos EUA

A atriz Angelina Jolie Crédito: Reprodução/Instagram @angelinajolie_specialenvoy

Angelina Jolie , 44, afirmou que gostaria de morar fora dos Estados Unidos, mas não pode pelo fato de dividir a custódia dos filhos com o ator Brad Pitt , 55.

"Eu adoraria morar no exterior e o farei assim que meu filhos tiverem 18 anos. No momento, tenho que ficar onde o pai deles escolhe residir", disse ela em entrevista à revista Harper's Bazaar dos Estados Unidos.

Chamados na internet pelo apelido de Brangelina, Jolie e Pitt se conheceram durante as filmagens do longa de ação "Sr. e Sra. Smith", em 2003, e começaram a namorar no ano seguinte

Depois de dez anos juntos e dois de casamento, Jolie entrou com o pedido de divórcio em setembro de 2016, quando pediu a guarda dos filhos. A imprensa internacional apontou na época que a separação foi motivada pelo comportamento de Pitt, que teria abusado verbal e fisicamente do filho mais velho do casal durante uma viagem de avião.

O casal passou por um divórcio pouco amigável. Angelina queria ter a custódia integral das crianças, enquanto Pitt queria a guarda compartilhada.