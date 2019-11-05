Na Disney, Wanessa Camargo abre o jogo sobre depressão e fala de cura

Wanessa Camargo conseguiu uma brecha na agenda para ir curtir uns dias de relax na Disney, em Orlando, nos Estados Unidos. Apesar de ser habitué do lugar, não cogita ir morar na Terra do Tio Sam, porque sentiria muita saudade da família. Pelo menos foi isso o que disse a bonita em bate-papo com o Uol, na mesma entrevista em que também falou da nova fase da carreira, depressão e relação com os pais, Zilu e Zezé Di Camargo.
Lá, ela está com o marido, o empresário capixaba Marcus Buaiz, e os dois filhos que tem com ele, José Francisco e João Marcus.
"Fiz uma das músicas mais lindas, que se chama Não Desiste Não, que fala sobre isso. Ainda vou lançar. Sempre tem o outro dia. Quando estamos triste assim, temos que parar e respirar que vai passar. No mundo em que a gente vive, afastado um do outro, mais conectado em telas, nós precisamos voltar a ter esse contato, essa preocupação com o próximo", fala ela, ao Uol, ao começar a falar sobre o episódio de depressão.
"Cada pessoa tem uma forma diferente de se curar. No meu caso, foi um trabalho de autoconhecimento na terapia, minha família sempre presente e uma rede de amigos, que me deram a mão quando mais precisei. Até fiquei com a voz embargada agora ao lembrar que já teve um momento bem triste que eu vim para cá (Disney) com uma amiga e fiquei 10 dias aqui para me alegrar nesse lugar mágico", continuou.