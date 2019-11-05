Na Disney, Wanessa Camargo abre o jogo sobre depressão e fala de cura

"Fiz uma das músicas mais lindas, que se chama Não Desiste Não, que fala sobre isso. Ainda vou lançar. Sempre tem o outro dia. Quando estamos triste assim, temos que parar e respirar que vai passar. No mundo em que a gente vive, afastado um do outro, mais conectado em telas, nós precisamos voltar a ter esse contato, essa preocupação com o próximo", fala ela, ao Uol, ao começar a falar sobre o episódio de depressão.