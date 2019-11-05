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Estava devendo R$ 70 mil

Val Marchiori fala de dívida de IPTU: 'Não dá nem uma bolsinha'

Socialite Val Marchiori estava com dívida de R$ 70 mil referente ao IPTU de um imóvel em São Paulo, mas ironizou o valor e disse que esse preço não paga nem uma de suas bolsas milionárias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2019 às 09:29

Publicado em 05 de Novembro de 2019 às 09:29

A socialite Val Marchiori Crédito: Reprodução/Instagram @valmarchiori
Val Marchiori se viu vítima da cobrança de uma dívida de IPTU de imóvel que a socialite possui nos Jardins, em São Paulo. O valor da conta chegava a algo em torno de R$ 70 mil, mas ao TV Fama desta segunda (4) a loira decidiu abrir o jogo sobre o dinheiro: "Nem ligo mais de falar nisso. Realmente foi sim, ano passado, mandei meus advogados resolverem, não sou eu que cuido disso. Até brinquei: mas só R$ 70 mil, não dá nem uma bolsinha minha! Tiro de letra".
A socialite debochou do valor e, por fim, admitiu que realmente estava com o débito em aberto, mas que a situação foi prontamente resolvida, justificando que o preço da conta não pagava nem uma de suas bolsas do seu vasto acervo de labels internacionais. 

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Durante o bate-papo com o programa, a empresária também falou sobre novos projetos com o namorado, o também empresário Thiago Castilho, e confessou que está com uma mansão de R$ 8 milhões à venda. "Talvez eu faça outro empreendimento lá, um hotel, estou estudando para o próximo ano. Está à venda. Se não vender esse ano, tenho outros projetos para ela". 

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