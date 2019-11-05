Val Marchiori fala de dívida de IPTU: 'Não dá nem uma bolsinha'

Val Marchiori se viu vítima da cobrança de uma dívida de IPTU de imóvel que a socialite possui nos Jardins, em São Paulo. O valor da conta chegava a algo em torno de R$ 70 mil, mas ao TV Fama desta segunda (4) a loira decidiu abrir o jogo sobre o dinheiro: "Nem ligo mais de falar nisso. Realmente foi sim, ano passado, mandei meus advogados resolverem, não sou eu que cuido disso. Até brinquei: mas só R$ 70 mil, não dá nem uma bolsinha minha! Tiro de letra".
A socialite debochou do valor e, por fim, admitiu que realmente estava com o débito em aberto, mas que a situação foi prontamente resolvida, justificando que o preço da conta não pagava nem uma de suas bolsas do seu vasto acervo de labels internacionais.
Durante o bate-papo com o programa, a empresária também falou sobre novos projetos com o namorado, o também empresário Thiago Castilho, e confessou que está com uma mansão de R$ 8 milhões à venda. "Talvez eu faça outro empreendimento lá, um hotel, estou estudando para o próximo ano. Está à venda. Se não vender esse ano, tenho outros projetos para ela".