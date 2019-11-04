'Na verdade, eu não quero', diz Maisa Silva sobre não prestar o Enem

A apresentadora Maisa Silva Crédito: Reprodução/Instagram @maisa

Maisa Silva, 17, usou as redes sociais no último domingo (3) para explicar o motivo da sua ausência no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), realizado no final de semana por milhares de jovens brasileiros, prestes a ingressar na graduação superior.

A apresentadora do SBT foi questionada pelos internautas do porquê de ela não prestar a prova. Sincera, Maisa foi direta com sua resposta: "É bem simples, na verdade eu não quero. Não é o momento para mim, nem estou preparada para isso", escreveu a atriz.

Preciso de 1 ano longe de estudos acadêmicos, trabalhar e estudar é difícil, n sei como consigo — +a (@maisa) 3 de novembro de 2019

Trabalhando na televisão desde os três anos de idade, a artista ressaltou que pensa em ficar afastada dos estudos por um tempo. "Preciso de um ano longe dos estudos acadêmicos. Trabalhar e estudar é difícil, não sei como consigo", revelou Silva, que atualmente investe na carreira de atriz nos cinemas.

Com o filme "Ela Disse, Ele Disse", em cartaz, Maisa está fazendo sucesso nas telonas em todo o país. Recentemente a artista atuou em mais duas produções nacionais, as comédias "Tudo por um Popstar" e "Cinderela Pop". No SBT, Silva é apresentadora do seu próprio talk show, o Programa da Maisa, exibido nas tardes de sábado.

Ainda sobre o futuro acadêmico, a artista revelou a um fã na rede social que pretende cursar cinema ou publicidade mais para frente. "Ano que vem não, mas talvez o próximo", completou.

Ano q vem não, mas talvez no próximo eu faça ou de cinema, ou publi, ainda n sei https://t.co/lYxIDw8gAS — +a (@maisa) 3 de novembro de 2019