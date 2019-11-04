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Estudos

'Na verdade, eu não quero', diz Maisa Silva sobre não prestar o Enem

Apresentadora falou sobre a prova que aconteceu último domingo (3), em todo o Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2019 às 20:25

Publicado em 04 de Novembro de 2019 às 20:25

A apresentadora Maisa Silva Crédito: Reprodução/Instagram @maisa
Maisa Silva, 17, usou as redes sociais no último domingo (3) para explicar o motivo da sua ausência no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), realizado no final de semana por milhares de jovens brasileiros, prestes a ingressar na graduação superior.
A apresentadora do SBT foi questionada pelos internautas do porquê de ela não prestar a prova. Sincera, Maisa foi direta com sua resposta: "É bem simples, na verdade eu não quero. Não é o momento para mim, nem estou preparada para isso", escreveu a atriz. 
Trabalhando na televisão desde os três anos de idade, a artista ressaltou que pensa em ficar afastada dos estudos por um tempo. "Preciso de um ano longe dos estudos acadêmicos. Trabalhar e estudar é difícil, não sei como consigo", revelou Silva, que atualmente investe na carreira de atriz nos cinemas.

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Com o filme "Ela Disse, Ele Disse", em cartaz, Maisa está fazendo sucesso nas telonas em todo o país. Recentemente a artista atuou em mais duas produções nacionais, as comédias "Tudo por um Popstar" e "Cinderela Pop". No SBT, Silva é apresentadora do seu próprio talk show, o Programa da Maisa, exibido nas tardes de sábado. 
Ainda sobre o futuro acadêmico, a artista revelou a um fã na rede social que pretende cursar cinema ou publicidade mais para frente. "Ano que vem não, mas talvez o próximo", completou.
Sobre a redação do Enem, cujo tema foi "a democratização do acesso ao cinema", Maisa brincou ao citar seu namorado, Nicholas Arashiro, que realizou a prova. "Espero que meu namorado me mencione na redação, afinal de contas eu trabalho com cinema", disparou no Twitter.

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