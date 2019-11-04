John Travolta cobra R$ 2 mil para tirar fotos com fãs, diz jornal

O ator John Travolta Crédito: Instagram/@johntravolta

Chegar perto de um ídolo e tirar uma selfie com ele é o sonho de muita gente. Porém, os fãs de John Travolta, 65, tiveram de colocar a mão no bolso para realizar esse desejo.

Segundo a versão australiana do jornal Daily Mail, o astro participou de um evento que celebrava a cultura pop na cidade australiana de Adelaide e teria cobrado US$ 250 (equivalente a R$ 1 mil) por selfies e US$ 505 (equivalente a R$ 2.023) por fotos seguidas de autógrafos.

Veja Também Trump e Travolta disputam Framboesa de Ouro, o Oscar do pior do ano

Pelas redes sociais é possível acompanhar fãs que conseguiram a foto com o ator de filmes como "Grease: Nos Tempos da Brilhantina" (1978) e "Pulp Fiction" (1994).

Em agosto, Travolta também causou outra polêmica, mas com a Marvel. Ele disse que não descartava uma volta a um filme dos estúdios num futuro próximo, mas ao Fan Expo, em Boston, contou que gostaria que os cenários e as narrativas fossem menos fantasiosos.