Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eita

John Travolta cobra R$ 2 mil para tirar fotos com fãs, diz jornal

Astro teria feito as cobranças em evento na Austrália
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2019 às 20:23

Publicado em 04 de Novembro de 2019 às 20:23

O ator John Travolta Crédito: Instagram/@johntravolta
Chegar perto de um ídolo e tirar uma selfie com ele é o sonho de muita gente. Porém, os fãs de John Travolta, 65, tiveram de colocar a mão no bolso para realizar esse desejo.
Segundo a versão australiana do jornal Daily Mail, o astro participou de um evento que celebrava a cultura pop na cidade australiana de Adelaide e teria cobrado US$ 250 (equivalente a R$ 1 mil) por selfies e US$ 505 (equivalente a R$ 2.023) por fotos seguidas de autógrafos.

Veja Também

Trump e Travolta disputam Framboesa de Ouro, o Oscar do pior do ano

Pelas redes sociais é possível acompanhar fãs que conseguiram a foto com o ator de filmes como "Grease: Nos Tempos da Brilhantina" (1978) e "Pulp Fiction" (1994).
Em agosto, Travolta também causou outra polêmica, mas com a Marvel. Ele disse que não descartava uma volta a um filme dos estúdios num futuro próximo, mas ao Fan Expo, em Boston, contou que gostaria que os cenários e as narrativas fossem menos fantasiosos.
"As minhas decisões profissionais são focadas no real. Então, qualquer cenário da Marvel que seja mais realista, como 'O Justiceiro' [2004] foi, eu ficaria mais atraído do que pelo fantástico. Por isso gosto mais dos filmes do James Bond. Mesmo eles sendo extravagantes, ainda são baseados no real", disse ele, segundo a revista Rolling Stone.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados