Trump e Travolta disputam Framboesa de Ouro, o Oscar do pior do ano

O presidente americano Donald Trump e os atores John Travolta e Johnny Depp estão entre os indicados ao Framboesa de Ouro, premiação que homenageia o pior do cinema no ano que passou. A lista foi divulgada nesta segunda (21).
Trump, claro, não concorre por interpretação de nenhum personagem fictício, mas pelo papel de si mesmo em dois documentários: "Death of a Nation" e "Fahrenheit 11/9".
O primeiro, idealizado pelo comentarista conservador Dinesh D'Souza, exalta a figura do republicano e desanca o Partido Democrata ao traçar ligações entre os Estados Unidos na era de Abraham Lincoln e o país hoje. Já o outro, dirigido pelo provocador Michael Moore, tem viés ideológico mais à esquerda e faz uma dura crítica à gestão do atual presidente.
Também concorrem nesta categoria os atores Johnny Depp, por sua dublagem na animação "Gnomeu e Julieta", Bruce Willis ("Desejo de Matar"), John Travolta ("Gotti") e Will Ferrelll ("Homes & Watson").
Esses dois últimos filmes, aliás, concorrem ao prêmio de pior longa do ano, assim como "Crimes em Happytime", "Robin Hood - A Origem" e "A Maldição da Casa Winchester".
Os vencedores serão conhecidos no dia 23 de fevereiro, na véspera do Oscar.
Veja a lista de indicados:
PIOR FILME
"Crimes em Happytime"
"Gotti"
"A Maldição da Casa Winchester"
"Holmes & Watson"
"Robin Hood - A Origem"
PIOR ATRIZ
Amanda Seyfried, "The Clapper"
Melissa McCarthy, "Crimes em Happytime" e "Alma da Festa"
Helen Mirren, "A Maldição da Casa Winchester"
Jennifer Garner, "A Justiceira"
Amber Heard, "London Fields"
PIOR ATOR
Johnny Depp, "Gnomeu e Julieta"
Will Ferrell, "Holmes & Watson"
John Travolta, "Gotti"
Donald Trump, "Death of a Nation" e "Fahrenheit 11/9"
Bruce Willis, "Desejo de Matar"
PIOR DIRETOR
Etan Cohen, "Holmes & Watson"
Kevin Connolly, "Gotti"
James Foley, "50 Tons de Liberdade"
Brian Henson, "Crimes em Happytime"
Os Irmãos Spierig, "A Maldição da Casa de Winchester"
PIOR ATOR COADJUVANTE
Jamie Foxx, "Robin Hood - A Origem"
Ludacris, "Show Dogs"
Joel McHale, "Crimes em Happytime"
John C. Reilly, "Holmes & Watson"
Justice Smith, "Jurassic World: Reino Ameaçado"
PIOR ATRIZ COADJUVANTE
Kellyanne Conway, "Fahrenheit 11/9"
Marcia Gay Harden, "50 Tons de Liberdade"
Kelly Preston, "Gotti"
Jaz Sinclair, "Slender Man"
Melania Trump, "Fahrenheit 11/9"
PIOR COMBINAÇÃO
Qualquer combinação de bonecos ou atores (principalmente cenas de sexo) em "Crimes em Happytime"
Johnny Depp e sua carreira declinante em "Gnomeu e Julieta"
Will Ferrell e John C. Reilly em "Holmes & Watson"
Kelly Preston e John Travolta em "Gotti"
Donald Trump e sua interminável mesquinharia em "Death of a Nation" e "Fahrenheit 11/9"
PIOR REMAKE, SEQUÊNCIA OU CÓPIA
"Death of a Nation"
"Desejo de Matar"
"Holmes & Watson"
"The Meg"
"Robin Hood - A Origem"
PIOR ROTEIRO
"Death of a Nation"
"50 Tons de Liberdade"
"Gotti"
"Crimes em Happytime"
"A Maldição da Casa de Winchester"