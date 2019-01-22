Trump e Travolta disputam Framboesa de Ouro, o Oscar do pior do ano

Crédito: Reprodução/Twitter @realdonaldtrump

O presidente americano Donald Trump e os atores John Travolta e Johnny Depp estão entre os indicados ao Framboesa de Ouro, premiação que homenageia o pior do cinema no ano que passou. A lista foi divulgada nesta segunda (21).

Trump, claro, não concorre por interpretação de nenhum personagem fictício, mas pelo papel de si mesmo em dois documentários: "Death of a Nation" e "Fahrenheit 11/9".

O primeiro, idealizado pelo comentarista conservador Dinesh D'Souza, exalta a figura do republicano e desanca o Partido Democrata ao traçar ligações entre os Estados Unidos na era de Abraham Lincoln e o país hoje. Já o outro, dirigido pelo provocador Michael Moore, tem viés ideológico mais à esquerda e faz uma dura crítica à gestão do atual presidente.

Também concorrem nesta categoria os atores Johnny Depp, por sua dublagem na animação "Gnomeu e Julieta", Bruce Willis ("Desejo de Matar"), John Travolta ("Gotti") e Will Ferrelll ("Homes & Watson").

Esses dois últimos filmes, aliás, concorrem ao prêmio de pior longa do ano, assim como "Crimes em Happytime", "Robin Hood - A Origem" e "A Maldição da Casa Winchester".

Os vencedores serão conhecidos no dia 23 de fevereiro, na véspera do Oscar.

Veja a lista de indicados:

PIOR FILME

"Crimes em Happytime"

"Gotti"

"A Maldição da Casa Winchester"

"Holmes & Watson"

"Robin Hood - A Origem"

PIOR ATRIZ

Amanda Seyfried, "The Clapper"

Melissa McCarthy, "Crimes em Happytime" e "Alma da Festa"

Helen Mirren, "A Maldição da Casa Winchester"

Jennifer Garner, "A Justiceira"

Amber Heard, "London Fields"

PIOR ATOR

Johnny Depp, "Gnomeu e Julieta"

Will Ferrell, "Holmes & Watson"

John Travolta, "Gotti"

Donald Trump, "Death of a Nation" e "Fahrenheit 11/9"

Bruce Willis, "Desejo de Matar"

PIOR DIRETOR

Etan Cohen, "Holmes & Watson"

Kevin Connolly, "Gotti"

James Foley, "50 Tons de Liberdade"

Brian Henson, "Crimes em Happytime"

Os Irmãos Spierig, "A Maldição da Casa de Winchester"

PIOR ATOR COADJUVANTE

Jamie Foxx, "Robin Hood - A Origem"

Ludacris, "Show Dogs"

Joel McHale, "Crimes em Happytime"

John C. Reilly, "Holmes & Watson"

Justice Smith, "Jurassic World: Reino Ameaçado"

PIOR ATRIZ COADJUVANTE

Kellyanne Conway, "Fahrenheit 11/9"

Marcia Gay Harden, "50 Tons de Liberdade"

Kelly Preston, "Gotti"

Jaz Sinclair, "Slender Man"

Melania Trump, "Fahrenheit 11/9"

PIOR COMBINAÇÃO

Qualquer combinação de bonecos ou atores (principalmente cenas de sexo) em "Crimes em Happytime"

Johnny Depp e sua carreira declinante em "Gnomeu e Julieta"

Will Ferrell e John C. Reilly em "Holmes & Watson"

Kelly Preston e John Travolta em "Gotti"

Donald Trump e sua interminável mesquinharia em "Death of a Nation" e "Fahrenheit 11/9"

PIOR REMAKE, SEQUÊNCIA OU CÓPIA

"Death of a Nation"

"Desejo de Matar"

"Holmes & Watson"

"The Meg"

"Robin Hood - A Origem"

PIOR ROTEIRO

"Death of a Nation"

"50 Tons de Liberdade"

"Gotti"

"Crimes em Happytime"