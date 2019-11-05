Henri Castelli surge de sunga apertada e exibe corpão sarado

Henri Castelli abusou do direito de chamar a atenção pelo corpão sarado nesta segunda (4) ao surgir só de sunga bem justa na praia. O bonitão postou o clique e os internautas logo foram à loucura com o shape do galã.
"Que homem", disse um fã. Enquanto outro, comentou: "Jesus, vem aqui na minha praia". Outra seguidora observou: "Que entrada nessa sunga aí, hein".
Recentemente, Henri também fez sucesso na web ao comemorar o aniversário de 13 anos do filho, Lucas Fontana, fruto do seu antigo casamento com a modelo Isabeli Fontana.