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Pose na praia!

Henri Castelli surge de sunga apertada e exibe corpão sarado

Ator Henri Castelli fez sucesso na internet ao exibir o corpão sarado em uma praia paradisíaca do Nordeste; bonitão foi elogiado e fãs foram à loucura com a boa forma do galã
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2019 às 09:16

Publicado em 05 de Novembro de 2019 às 09:16

O ator Henri Castelli Crédito: Cristina Ulla Photography
Henri Castelli abusou do direito de chamar a atenção pelo corpão sarado nesta segunda (4) ao surgir só de sunga bem justa na praia. O bonitão postou o clique e os internautas logo foram à loucura com o shape do galã. 
"Que homem", disse um fã. Enquanto outro, comentou: "Jesus, vem aqui na minha praia". Outra seguidora observou: "Que entrada nessa sunga aí, hein". 

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Recentemente, Henri também fez sucesso na web ao comemorar o aniversário de 13 anos do filho, Lucas Fontana, fruto do seu antigo casamento com a modelo Isabeli Fontana.

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