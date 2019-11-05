Fã beija Maraísa na boca e diz esperar que cantora o procure

A cantora Maraísa, 31, da dupla com Maiara, atendeu a um pedido de um fã e deu um selinho nele durante um show que fazia em Cuiabá, no Mato Grosso.
Após receber um buquê de rosas vermelhas de um homem, a cantora o beijou e conversou com ele ao pé do ouvido. O fã participou do programa Se Joga (Globo) nesta terça-feira (5) e esclareceu que foi ele quem pediu o beijo para a cantora. Ele ainda disse que a procurou após a apresentação.
"Foi no final do show, fui lá falar com ela e entreguei meu número para a Maiara, a irmã dela", afirmou. "Nem esperava essa repercussão toda, só espero que ela me procure".
Maraísa também se pronunciou sobre a repercussão do beijo: "Isso tudo por causa de uma bitóca?", escreveu em seu perfil no Twitter.
A cantora está solteira há algumas semanas, desde o fim do relacionamento com o empresário Wendell Vieira, no início de setembro. Os dois estavam noivos e com data marcada para o casamento. Eles apagaram as fotos juntos em seus perfis nas redes sociais e não se seguem mais no Instagram.