Fã beija Maraísa na boca e diz esperar que cantora o procure

Maraisa, da dupla com Maiara Crédito: Instagram/Maraisa

A cantora Maraísa, 31, da dupla com Maiara, atendeu a um pedido de um fã e deu um selinho nele durante um show que fazia em Cuiabá, no Mato Grosso.

Após receber um buquê de rosas vermelhas de um homem, a cantora o beijou e conversou com ele ao pé do ouvido. O fã participou do programa Se Joga (Globo) nesta terça-feira (5) e esclareceu que foi ele quem pediu o beijo para a cantora. Ele ainda disse que a procurou após a apresentação.

"Foi no final do show, fui lá falar com ela e entreguei meu número para a Maiara, a irmã dela", afirmou. "Nem esperava essa repercussão toda, só espero que ela me procure".

Maraísa também se pronunciou sobre a repercussão do beijo: "Isso tudo por causa de uma bitóca?", escreveu em seu perfil no Twitter.

Isso tudo por causa de uma bitóca? ? — Maraisa (@Maraisa) 5 de novembro de 2019