Viúva de Boechat, capixaba se emociona em homenagem durante festão

Veruska Seibel Boechat, a jornalista capixaba que ficou viúva do também jornalista Ricardo Boechat, após ele morrer em trágico acidente de helicóptero em fevereiro deste ano, ficou emocionada com homenagem que o marido recebeu durante o festão que celebrou a edição 2019 do Prêmio Comunique-se.
Boechat já foi vencedor de 18 prêmios e foi lembrado durante a cerimônia em que estava a capixaba e a mãe dele, dona Mercedes Boechat. "Ciente do vexame que dou em homenagens a ele, trouxe minha parceira pra chorar junto", postou Veruska, em seu Instagram, ao lado da sogra ao confirmar presença no evento.
Do relacionamento de Veruska com o marido saiu Valentina, de 13 anos, e Catarina, de 11 anos, que vivem ao lado da jornalista.