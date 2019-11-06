Viúva de Boechat, capixaba se emociona em homenagem durante festão

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Ciente do vexame que dou em homenagens a ele, trouxe minha parceira pra chorar junto. Link pra assistir ao vivo: premio.comuniquese.com.br/aovivo #doceveruska #prêmiocoomuniquese #ricardoboechat #sogritcha #?? #aluzaquiéazul #viramossmurfs