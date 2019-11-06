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Prêmio Comunique-se 2019

Viúva de Boechat, capixaba se emociona em homenagem durante festão

A jornalista capixaba Veruska Seibel Boechat foi acompanhada da mãe de Ricardo Boechat, sua sogra, dona Mercedes, a evento que homenageou o trabalho do marido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2019 às 10:27

Publicado em 06 de Novembro de 2019 às 10:27

A jornalista Veruska Seibel Boechat Crédito: Reprodução/Instagram @doceveruska
Veruska Seibel Boechat, a jornalista capixaba que ficou viúva do também jornalista Ricardo Boechat, após ele morrer em trágico acidente de helicóptero em fevereiro deste ano, ficou emocionada com homenagem que o marido recebeu durante o festão que celebrou a edição 2019 do Prêmio Comunique-se. 
Boechat já foi vencedor de 18 prêmios e foi lembrado durante a cerimônia em que estava a capixaba e a mãe dele, dona Mercedes Boechat. "Ciente do vexame que dou em homenagens a ele, trouxe minha parceira pra chorar junto", postou Veruska, em seu Instagram, ao lado da sogra ao confirmar presença no evento.
> Tragédias de 2019: o que dizem babalorixás, numerologia e astrologia

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Do relacionamento de Veruska com o marido saiu Valentina, de 13 anos, e Catarina, de 11 anos, que vivem ao lado da jornalista. 

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