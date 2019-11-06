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Atriz de Harry Potter se casa com filho do fundador da Playboy

Atriz Scarlett Byrne interpretou Pansy Parkinson em três filmes da saga Harry Potter; ela se casou com Cooper Hefner, filho de Hugh Hefner, fundador da Playboy
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2019 às 10:01

Publicado em 06 de Novembro de 2019 às 10:01

A atriz Scarlett Byrne Hefner e o marido, Cooper Hefner, filho de Hugh Hefner, fundador da Playboy Crédito: Reprodução/Instagram @scarletthefner
A atriz Scarlett Byrne, conhecida pelo seu papel como Pansy Parkinson na saga "Harry Potter", se casou com Cooper Hefner, filho do fundador da Playboy, Hugh Hefner (1926-2017).
Scarlett até já exibe o sobrenome Hefner em sua conta no Instagram. Na rede social, ela publicou uma foto ao lado do marido e contou que eles se casaram no civil e que planejam uma festa nos próximos meses para celebrar com os amigos e familiares. 
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"Eu te amo Cooper. Tenho orgulho de estar ao seu lado, como sua parceira, sua amiga e sua esposa. Mal posso esperar para continuar construindo uma vida juntos. Meu coração está tão cheio e sou muito grato por nosso amor", escreveu ela.

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Cooper Hefner também compartilhou o casamento em seu Instagram.  "Brindaremos uma vida cheia de amor, felicidade, aventura e grande propósito, sra. Hefner. Eu te amo muito e estou ansioso para planejar nossas celebrações de casamento nos próximos meses. Eu te amo, Scarlett", disse.
Scarlett participou dos filmes  "Harry Potter e o Enigma do Príncipe" (2009), "Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1" (2010) e   "Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2" (2011). Eles estavam noivos desde 2015.

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