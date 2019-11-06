Fotos: ex-RBD Dulce María anuncia novo álbum, filme e estampa Vogue

A cantora ex-RBD Dulce María posa para a Vogue México Crédito: Manuel Zúñiga/Vogue/Divulgação

A ex-RBD Dulce María fez um ensaio inédito para a Vogue e estreia na revista, considerada das mais importantes do mundo do segmento da moda e beleza, como a única da banda a estampar as páginas da publicação. Repaginada, a cantora vai aparecer na edição de novembro da versão mexicana da revista.

À reportagem de A GAZETA, a assessoria da cantora enviou fotos exclusivas feitas no ensaio. Além das fotos, um adiantamento do que a bonita falou durante a entrevista à Vogue México. No bate-papo, a artista confidenciou como está lidando com essa nova fase da carreira e tratou de projetos que desenvolve para o futuro.

"Sabe essa ideia que você tem que caber em um molde? Eu quero quebrá-lo, a essas pessoas que eu quero chegar, quem não se sente confortável nesse molde", falou a cantora.

Crédito: Manuel Zúñiga/Vogue/Divulgação

E se engana quem acha que após o casamento, anunciado no início deste ano, a cantora irá abandonar a carreira. Dulce María revelou que lançará seu novo CD em 2020.

"É um projeto muito íntimo e pessoal. Quero chegar ao coração de todos que sempre me seguiram, contar um pouco mais do que sou e sim, começar de novo com o que quero expressar", completou.

"Origen", nome de seu novo álbum, será o primeiro passo de um caminho que Dulce María quer trilhar e da mensagem que quer levar para o seu público em seus futuros trabalhos e projetos.