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2020 promete!

Fotos: ex-RBD Dulce María anuncia novo álbum, filme e estampa Vogue

Cantora Dulce María abriu o jogo sobre 'Origen', seu novo álbum que sai em 2020, falou de filme que fez no México e ainda enviou fotos de ensaio que fez para a Vogue México à A GAZETA
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2019 às 11:07

Publicado em 06 de Novembro de 2019 às 11:07

A cantora ex-RBD Dulce María posa para a Vogue México Crédito: Manuel Zúñiga/Vogue/Divulgação
A ex-RBD Dulce María fez um ensaio inédito para a Vogue e estreia na revista, considerada das mais importantes do mundo do segmento da moda e beleza, como a única da banda a estampar as páginas da publicação. Repaginada, a cantora vai aparecer na edição de novembro da versão mexicana da revista. 
À reportagem de A GAZETA, a assessoria da cantora enviou fotos exclusivas feitas no ensaio. Além das fotos, um adiantamento do que a bonita falou durante a entrevista à Vogue México. No bate-papo, a artista confidenciou como está lidando com essa nova fase da carreira e tratou de projetos que desenvolve para o futuro. 
"Sabe essa ideia que você tem que caber em um molde? Eu quero quebrá-lo, a essas pessoas que eu quero chegar, quem não se sente confortável nesse molde", falou a cantora. 
  Crédito: Manuel Zúñiga/Vogue/Divulgação
E se engana quem acha que após o casamento, anunciado no início deste ano, a cantora irá abandonar a carreira. Dulce María revelou que lançará seu novo CD em 2020.
"É um projeto muito íntimo e pessoal. Quero chegar ao coração de todos que sempre me seguiram, contar um pouco mais do que sou e sim, começar de novo com o que quero expressar", completou. 

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"Origen", nome de seu novo álbum, será o primeiro passo de um caminho que Dulce María quer trilhar e da mensagem que quer levar para o seu público em seus futuros trabalhos e projetos.
E as novidades não param por aí. De acordo com informações que a reportagem apurou, nos últimos meses a atriz mexicana gravou um filme no México, sem muito detalhes até o momento, mas com estreia ventilada também para o próximo ano.

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