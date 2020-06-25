10 filmes e séries para curtir na semana do orgulho LGBTQ+

GRACE & FRANKIE

Impossível não começar a lista sem a mítica série Ryan Murphy. Magistralmente dirigida e roteirizada, a atração deu espaço para atores trans mostrarem o seu valor. O mundo passou a conhecer nomes como Mj Rodriguez, que interpreta a doce Blanca, e Dominique Jackson, como a irascível Elektra. A história, que prima pela denúncia social, desvenda o avanço da Aids na década de 1980 e também ressalta a busca pela dignidade da comunidade LGBTQ+ negra. A história mostra a vida de Blanca, uma mulher trans que abriga pessoas que foram expulsas de casa pelo preconceito. A época marca a ascensão da cultura de luxo nos Estados Unidos e o surgimento de bailes raciais, com transexuais e drag queens como protagonistas da cena. A primeira temporada está disponível na Netflix. O Canal Fox Premium exibe uma maratona da segunda temporada no sábado (27), a partir das 21h.

Polêmica obra-prima do diretor franco-tunisiano Abdellatif Kechiche que levou a Palma de Ouro no Festival de Cannes, em 2013. Anos mais tarde, as atrizes Léa Seydoux e Adèle Exarchopoulos acusaram o cineasta de terem sido obrigadas a quase fazerem sexo em cena, tamanha a exigência do realizador em relação ao naturalismo das tomadas. Na trama, Adèle (Exarchopoulos) é uma garota de 15 anos que descobre, na cor azul dos cabelos de Emma (Seydoux), sua primeira paixão por outra mulher. Disponível no Telecine Play

A brilhante direção de Barry Jenkins, e um roteiro que versa (poeticamente) sobre a dor da solidão, são os trunfos desta obra, vencedora do Oscar de Melhor Filme, no primeiro projeto de temática LGBTQ+ a vencer a premiação. Em foco, três momentos da vida de Chiron (Trevante Rhodes na vida adulta), um jovem negro morador de uma comunidade pobre de Miami: do bullying na infância, passando pela crise de identidade da adolescência e a tentação do universo do crime e das drogas.

Criado pelo ator, modelo, cantor, compositor e drag queen RuPaul Andre Charles, o reality é uma competição para descobrir quais são as drag queens mais performáticas do mundo. Além de divertir, o programa traz, em cada episódio, histórias de preconceito de jovens que foram expulsos de casa, ou rejeitados pelos pais. Além disso, os participantes refletem sobre a situação política de seus países, destacando a homofobia de sua sociedade. A Netflix conta com 11 temporadas em seu catálogo.

Nova versão da famosa série "Queer Eye For a Straight Guy" . O objetivo continua o mesmo: transformar a vida de pessoas, em sua maioria homens heterossexuais, em cinco quesitos: decoração, moda, gastronomia, estilo pessoal e cultura. A produção aproveita o inusitado encontro para dar "pitadas" sobre dignidade gay, comportamento e busca pela aceitação social. As cinco temporadas estão disponíveis na Netflix.

Concisa radiografia do cineasta Gus Vant Sant sobre a trajetória de Harvey Milk, o primeiro gay assumido a alcançar um cargo público de importância nos Estados Unidos, no caso uma vaga na Câmara de Supervisores de São Francisco, em 1977. O filme tem problemas estruturais - com um roteiro pouco ousado para um tema tão relevante -, mas se segura graças à ótima atuação de Sean Penn, que levou o Oscar de Melhor Ator pela segunda fez. Disponível no Telecine Play e Looke.

Belíssimo drama brasileiro dirigido com sensibilidade por Daniel Ribeiro. O longa-metragem fez sucesso internacional, chegando a ser o representante do Brasil na disputa pelo Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, em 2014. De forma leve e delicada, assuntos como a descoberta da sexualidade e do amor adolescente são expostas na tela com franqueza e bom gosto. Leonardo (Ghilherme Lobo), que é deficiente visual, tenta lidar com a mãe superprotetora, ao mesmo tempo em que busca a independência. Quando Gabriel (Fabio Audi) chega na cidade, novos sentimentos começam a surgir. Disponível na Netflix.

Premiada série disponível na HBO GO que retrata dos dramas e problemas amorosos enfrentados pela comunidade LGBTQ+ de São Franciso, nos Estados Unidos. Aqui, a escolha do elenco - todos em ótimas atuações - é o destaque. Acompanhamos três amigos vivendo diversas experiências. De personalidades distintas, buscam objetivos diferentes: Patrick (Jonathan Groff) está tentando voltar a namorar depois de descobrir que seu ex está noivo; Agustín (Frankie J. Alvarez) está prestes a assumir um relacionamento sério; e Don (Murray Bartlett) está enfrentando uma crise de meia-idade.

Em cartaz na Globo Filmes, o drama francês, vencedor do Grande Prêmio do Júri no Festival de Cannes 2017, faz um belíssimo resgate sobre a luta contra o preconceito em relação à Aids na década de 1990. Na centro da trama, a história do grupo ativista Act Up, que intensifica seus esforços para que a sociedade reconheça a importância da prevenção e do tratamento do HIV. Em meio às manifestações, conhecemos Nathan (Arnaud Valois), um jovem que se apaixona por Sean (Nahuel Pérez Biscayart), apesar de seu estado de saúde cada vez mais delicado. Segura direção do cineasta Robin Campillo.