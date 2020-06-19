Dia do Cinema Brasileiro: sessões virtuais mantém o cenário em atividade

"Suk Suk"

Drama, Brasil, 85 min. Direção: Claudio Assis. Elenco: Fernanda Montenegro, Irandhir Santos, Matheus Nachtergaele e Cauã Reymond. Praia da Saudade, Piedade. Lá encontra-se o bar Paraíso do Mar, conhecido por sua deliciosa moqueca de cação e cerveja sempre gelada. Construído por Humberto Bezerra há mais de trinta anos, o lugar é gerido por sua viúva Dona Carminha e seu filho mais velho, Omar, e funciona como um dos focos da resistência local contra o avanço predatório da corporação petroleira Petrogreen. Quando o executivo paulista Aurélio chega, representando os interesses da Petrogreen, o cotidiano da família é abalado, trazendo à tona segredos há muito tempo escondidos e uma inusitada conexão com Sandro, dono de um cinema pornô do outro lado da cidade. Dias 19, 20, 21 e 22 de Junho (Gratuito: somente no dia 19 de junho, sexta-feira)

Documentário, Estados Unidos, Livre, 103 min. Direção: Pamela B. Green. Documentário sobre a cineasta pouquíssimo mencionada na história, Alice Guy-Blanché pioneira no mundo do cinema desde os seus 21 anos, ainda no final do século XIX. O filme mostra as imagens de arquivo e entrevistas com atores e outros grandes nomes do cinema, trazendo à tona algumas das obras da cineasta e tocando no motivo misterioso pelo qual a grande artista caiu no esquecimento com o passar do tempo. Dias 19 e 20 de Junho

Drama, Brasil, 123 min. Direção: Ana Luiza Azevedo. Elenco: Jorge Bolani, Gabriela Poester, Jorde DElia e Julio Andrade. Ernesto, um fotógrafo uruguaio de 70 anos que vive no Brasil, vem enfrentando as limitações da velhice  como a solidão e a crescente cegueira, que ele acha que pode disfarçar de todos. Quando ficou viúvo, Ernesto passou a ocupar os silêncios com um disco rodando, os telefonemas do filho que mora longe, as idas ao banco para buscar sua escassa aposentadoria e as rápidas visitas do vizinho Javier. Mas Bia, uma descuidada cuidadora de cães, atropela a sua vida e coloca em risco seu metódico cotidiano. E Ernesto percebe que envelhecer pode ser rejuvenescer com a intensa companhia de uma menina que não tem nem trinta anos. Dias 20 e 21 de Junho

Drama, Turquia, 108 min, 14 anos. Direção: Emin Alper. Elenco: Cemre Ebuzziya, Helin Kandemir e Ece Yuksel. Em um vilarejo pobre do centro da Península de Anatólia, três jovens garotas foram entregues pelo pai a uma rica família da cidade grande, na intenção de trabalharem como babás e empregadas domésticas. Uma a uma, foram enviadas de volta, por desagradarem os seus patrões. Enquanto o pai das três tenta consertar a situação, para dar melhores condições de vida às garotas, ela sonham com um futuro longe dali. Dias 20 e 21 de Junho

Comédia, França, 77 min, 16 anos. Direção: Quentin Dupieux. Elenco: Jean Dujardin, Marie Bunel e Adèle Haenel. Quando Georges encontra uma fascinante jaqueta de camurça, sua vida muda completamente, de um dia para outro. A vestimenta passa a ser sua principal obsessão e o leva até uma jornada de possessividade, ciúmes e comportamento psicótico. Quando menos percebe, Georges se tornou uma outra pessoa. Dias 21 e 22 de Junho

Drama, Brasil, 98 min. Direção: Maya Da-Rin. Elenco: Regis Myruou, Rosa Peixoto, Edmildo Vaz Pimentel e Lourinelson Vladmir. Justino, 45 anos, indígena do povo Desana, é vigilante do porto de cargas de Manaus. Enquanto sua filha se prepara para estudar medicina na capital, Justino é tomado por uma febre misteriosa. Dias 22 e 23 de Junho

Comédia Dramática, Brasil, França, 93 min. Direção: Sandra Kogut. Elenco: Regina Casé, Jessica Ellen e Otávio Muller. A cada verão, entre Natal e Ano-Novo, o casal Edgar e Marta recebe amigos e família na sua mansão espetacular à beira-mar. Em 2015, tudo parece ir bem, mas em 2016 a mesma festa é cancelada. O que acontece com aqueles que gravitam em torno dos ricos anfitriões? Dias 22 e 23 de Junho

Comédia dramática, Brasil, 102 min. Direção: Rafael Gomes. Elenco: Ícaro Silva, Denise Fraga, Victor Mendes. Isabela sofre porque foi abandonada, Felipe quer se apaixonar e Ricardo, seu amigo, está apaixonado por ele. Esses três corações entrelaçados estão prestes a se partir. Dias 23 e 24 de Junho

Drama, Afeganistão, 90 min. Direção: Shahrbanoo Sadat. Elenco: Quodratollah Quadiri, Sadiqa Rasuli e Anwar Hashimi. No final dos anos 80, o jovem Qodrat, de 15 anos, mora nas ruas de Cabul e vende ingressos de cinema ilegalmente. Grande fã de Bollywood, ele sonha acordado com algumas cenas favoritas dos filmes. Um dia é levado pela polícia para o orfanato soviético. Mas em Cabul, a situação política está mudando e Qodrat e todas as crianças querem defender a sua casa. Dias 23 e 24 de Junho

Drama, Brasil, 90 min. Direção: Helvecio Marins Jr. Elenco: Marcelo Di Souza, Kaic Lima e Carlos Dalmir. Marcelo mora no sertão de Minas Gerais e ama a vida no campo: ele trabalha como vaqueiro, mas sonha em ser narrador de rodeios. Um dia, a fazenda de Marcelo sofre um grande assalto, e o incidente o impacta profundamente. Com a ajuda de seus amigos, ele tenta se reerguer e lutar por seu sonho de ser locutor. Dias 24 e 25 de Junho.

Drama, Brasil, 85 min. Direção: Daniel Barosa. Elenco: Caco Ciocler, Ailín Salas, Ney Matogrosso e Oto. Beatriz (Ailín Salas) é uma jovem de 16 anos de idade que, em luto pela morte de sua mãe, decide se mudar para o Brasil. Quando ela conhece Rogério (Caco Ciocler), um músico na faixa dos 30 anos tentando lidar com o legado artístico de sua família, ela embarca em um intenso e tóxico relacionamento. Dias 24 e 25 de Junho

Drama, Brasil, 97 min. Direção: Allan Deberton. Elenco: Marcélia Cartaxo, João Miguel, Soia Lira, Zezita Matos e Samya de Lavor. Pacarrete é uma bailarina idosa, considerada louca, que vive em Russas, no Ceará, uma cidade do interior. Na véspera da festa de 200 anos da cidade, ela decide fazer uma apresentação de dança como presente para o povo. Mas parece que ninguém se importa. Dias 25 e 26 de Junho

Drama, França, 112 min, 18 anos. Direção: Albert Serra. Elenco: Helmut Berger, Ingrid Caven e Iliana Zabeth. Distribuidora: Zeta Filmes. Em 1774, um grupo de libertinos franceses foge do governo conservador de Louis XVI. Rejeitando os valores morais e a ideia de autoridade, eles desejam exportar para a Alemanha a sua filosofia libertina. Porém, para convencer os alemães e adotarem idéias tão radicais vão ser necessárias estratégias mais sofisticadas. Dias 25 e 26 de Junho

Drama, Brasil, 90 min, Direção: Ugo Giorgetti. Elenco: Ary França e Nathalia Gonsales. No centro de São Paulo, um imigrante libanês há muitos anos no Brasil é assaltado e jogado no porta malas de seu próprio carro. Uma mulher, testemunha do acaso que passava pelo local, também é lançada no mesmo espaço. Sem nunca terem se visto na vida, os dois são obrigados a dividir o minúsculo ambiente sem saber por onde o automóvel circula. O filme ainda não tem trailer disponível. Dias 26 e 27 de Junho

Drama, Áustria, 108 min, 14 anos. Direção: Marie Kreutzer. Elenco: Valerie Pachner, Pia Hierzegger e Mavie Horbiger. Aos 30 anos de idade, Lola controla sua vida pessoal com a mesma eficiência implacável que usa para otimizar os lucros em seu trabalho como consultora de negócios de alta potência. Ninguém sabe sobre a história de doença mental de sua irmã mais velha, Conny. Mas quando um evento trágico força Conny de volta à sua vida, o domínio de Lola pela realidade parece desaparecer. Dias 26 e 27 de Junho

Drama, Brasil, 82 min. Direção: Marília Hughes e Cláudio Marques. Elenco: Dora Goritzki, Thaia Perez e Thaila Lima. Dora é uma adolescente criada na Alemanha. Pela primeira vez, ela visita sua enigmática avó no Brasil. Enquanto tentar voltar à Europa a todo custo, Dora começa a descobrir a incrível história por trás das mulheres de sua família. Dias 27 e 28 de Junho

Drama, China, 105 min, 10 anos. Direção: Johnny Mo. Elenco: Zhao Xiaoli, Gan Guidan e Liu Min. Uma pequena trupe de ópera é surpreendida com a notícia de que o velho teatro em que costuma se apresentar em breve será demolido. Temendo que seja o fim da companhia, a administradora Zhao Li resolve procurar um novo lugar que possam se apresentar. Neste percurso, a ópera e seus personagens aos poucos se misturam em sua própria realidade. Dias 27 e 28 de Junho

Documentário, Brasil, 90 min. Direção: Ana Maria Magalhães. Depois de quase trinta anos, o documentário revisita amigos de infância retratados no vídeo "Mangueira do amanhã", sobre a escola de samba mirim. Suas histórias revelam as circunstâncias brutais da vida dos moradores das favelas do Rio de Janeiro, mas também de seus surpreendentes destinos. Mestre Wesley se inspira na musicalidade local para realizar a carreira de percussionista. A narrativa de sua trajetória explora a conexão entre samba e funk, ritmos marcados pelas batidas em 2 tempos e propõe o diálogo entre o jazz e a percussão da Mangueira. Dias 28 e 29 de Junho