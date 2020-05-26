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Cinema

Pixar lança 'Out', primeiro curta-metragem com protagonista homossexual

Out, transmitido pela Disney+, conta a história de Greg, que ainda não teve coragem de revelar aos pais que é gay
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2020 às 14:53

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 14:53

Greg, da animação
Greg, da animação "Out", é o primeiro protagonista LBGT+ em uma produção da Pixar Crédito: Divulgação/Pixar
Um rapaz alto, forte e barbudo que enfrenta o dilema de contar aos pais ou não que é gay. Este é o tema da primeira produção da Pixar com temática LBGT+ lançada na sexta-feira, 22. Trata-se de Out, a história de Greg, que enfrenta todas as dificuldades de um jovem que teme o preconceito e a não aceitação da família diante da homossexualidade.
O curta-metragem é dirigido pelo animador Steven Clay Hunter, que atuou em Procurando Nemo. O personagem principal de Out não se sente à vontade com os pais e pretende se mudar para a cidade grande e morar com o namorado, Manuel.
Quando o pai e a mãe decidem ajudá-lo na mudança, Greg se desdobra para tentar esconder as evidências de sua orientação sexual, como um calendário de bombeiros sexy e um porta-retrato com o namorado, por exemplo. Até o cachorro dele tenta auxiliar o tutor a esconder as "pistas".
Em uma das cenas do curta, Greg e Manuel aparecem se beijando. Além da primeira produção com personagem principal LGBT+ da Pixar, chama atenção o fato de o curta ser exibido pelo serviço de streaming Disney+, considerado familiar. A proposta é um primeiro passo para a normalização de personagens gays em filmes de animação.

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Antes, Disney e Pixar já tiveram a presença de personagens homossexuais secundários, como em Procurando Dory, ou em Dois Irmãos - Uma Jornada Fantástica, onde há uma citação de um namoro entre pessoas do mesmo sexo.

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