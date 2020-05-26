Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novos projetos

Boneco Chucky virou símbolo dos direitos LGBT+, diz criador

Chucky, o brinquedo assassino, vai estrear em breve nos Estados Unidos em nova série que também terá o retorno de Jennifer Tilly como a noiva do boneco do mal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2020 às 08:06

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 08:06

Chucky em cena de 'Brinquedo Assassino' (1988)
Chucky em cena de 'Brinquedo Assassino' (1988) Crédito: Reprodução
Já se passaram mais de 30 anos desde o lançamento do filme "Brinquedo Assassino" (1988). E o personagem Chucky, que continua a ter uma legião de fãs, agora se prepara para protagonizar uma série, que deverá estrear em breve nos Estados Unidos e contará inclusive com o retorno da atriz Jennifer Tilly, a noiva do boneco do mal.
Em entrevista ao canal SyFy Wire, o criador da franquia, que já rendeu sete filmes, Don Mancini, afirmou que a popularidade dos longas se deve a forma como seus criadores sempre estiveram atentos ao que estava acontecia no mundo em cada época e em como essas questões eram introduzidas na história de forma interessante.
"Nós o colocamos [Chucky] como uma metáfora diferente, dependendo da época em que estamos", explica Mancini, discutindo como o personagem deixou de ser um símbolo de "consumismo enlouquecido" e se tornou "um símbolo dos direitos LGBTQ".
"Ao longo dos anos, adotamos uma espécie de identidade gay específica para a franquia", diz ele, que aponta a descoberta da homossexualidade do filho de Chucky como uma inspiração para muitas crianças e adolescentes. "Eu ainda recebo tuítes sobre isso diariamente", afirma ele.

Veja Também

Jesus Led? Olho de Xenon? Modelo bonitão do ES faz sucesso no México

Léo Dias diz que foi usado por Anitta e que ela fez sucesso usando o corpo

Claudia Raia diz que aproveita o isolamento para escrever sua biografia

Mancini, que também evoluiu ao longo dos anos da franquia, tendo passado de roteirista para produtor, diretor e, agora, showrunner, afirma que também tentou, durante as três ultimas décadas, mudar os subgêneros dos filmes, que passaram do terror clássico para a comédia e a comédia satírica.
Na série, no entanto, ele afirma que deverá voltar ao estilo de terror do primeiro filme, mostrando uma cidade que mergulha no horror após o aparecimento do boneco em uma feira de quintal. Sobre a época atual, Mancini diz que a produção focará as crianças do século 21, muito diferentes das da década de 1980, quando a história começou.
"Acho que as pessoas podem esperar e pensar: 'Como o Chucky opera em um mundo em que as crianças passam tanto tempo nas mídias sociais?', jogando videogame, interagindo uns com os outros pela internet", afirma ele, que deverá dar novas habilidades à caixa de ferramentas do boneco.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Deputado federal Gilson Daniel
Deputado do ES é derrotado e petista será novo ministro do TCU
Imagem de destaque
BR 101 será interditada em Anchieta para detonação de rochas nesta quinta-feira (16)
Delegacia de Itapemirim, onde caso é investigado
Homem é preso após agredir a própria irmã em Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados