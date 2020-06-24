Festival MoV.Cidade ganha versão on-line e abre inscrições

César MC é um dos convidados do 2º MoV.Cidade, que acontece em setembro Crédito: Reprodução/Instagram

O setor cultural capixaba continua procurando alternativas para vencer a crise imposta pela pandemia da covid-19. Sucesso em sua primeira versão, realizada em 2018, o MoV.Cidade (Mostra & Lab de Criatividade e Sustentabilidade Urbana de Vitória) agora acontecerá em versão on-line, durante seis semanas entre os meses de setembro e outubro.

MOV ON, que será lançada em setembro, e as inscrições para o evento estão abertas até o dia 06 de julho, pelo site A mostra será exibida em uma nova plataforma gratuita, chamada, que será lançada em setembro, e as inscrições para o evento estão abertas até o diapelo site www.movcidade.com.br

O MoV.Cidade contará com sete categorias de premiação, sendo elas: Atrações Musicais, Filmes, Júri de Cinema, Performance, Collab Revista MoV, Laboratório Imersivo e Concurso de Vídeo Caseiro.

Inicialmente, estão abertas até o dia 6 de julho as inscrições para Atrações Musicais, Filmes, Júri de Cinema, Performance e Collab Revista MoV. As categorias Laboratório Imersivo e Concurso de Vídeo Caseiro iniciam suas inscrições em 20 de julho.

As normas e critérios de seleção podem ser conferidas no site. O festival pretende selecionar artistas do Espírito Santo e de todo país, com produções que tratam de temas como corpo, música e cidade.

INICIATIVA

Produzido pela Caju Produções, a mostra distribuirá cerca de R$ 80 mil, parte da verba captada para a realização do evento presencial. A proposta é promover uma redistribuição desses recursos, com premiações, auxílios e remunerações para as atrações culturais on-line. O desejo é injetar dinheiro no próprio setor audiovisual, na tentativa de minimizar os impactos econômicos causados pela pandemia do novo coronavírus.

Léo Alves, um dos organizadores do encontro, acredita que o investimento vai auxiliar quem trabalha diretamente com arte. "Tendo em vista que as produtoras dependem dos investimentos de seus patrocinadores para se manterem, trabalhamos na perspectiva de utilizar os recursos já captados, deixando que uma série de atividades culturais possam ser oferecidas para o público, ainda que adaptadas para a realidade virtual", defende.

TALENTO

Além das atrações selecionadas, o MoV.Cidade contará com produções que versam sobre a relação das pessoas com os centros urbanos, sobretudo neste período de pandemia. Um dos convidados confirmados é César MC, revelação capixaba que ganhou destaque com a música Canção Infantil. O artista criará uma playlist inédita que ficará disponível no site do evento.

Em 2020, a Mostra & Lab de Criatividade e Sustentabilidade Urbana de Vitória acontece em formato on-line Crédito: Reprodução

Além da difusão e da produção de conteúdo, o festival manterá a realização do MoV.Lab, laboratório de produção de conteúdo para redes sociais, destinado a jovens das áreas periféricas da Grande Vitória. Os participantes, que devem se inscrever no processo de chamada, receberão um auxílio financeiro e acesso a aulas gravadas para o projeto.

Cine.Ema