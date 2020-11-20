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'Tem ou Não Tem': capixabas disputam jogo no Caldeirão do Huck

Competição vai ao ar neste sábado (21), a partir das 15h45
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2020 às 08:00

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 08:00

Composto por Juliana, Tatiane, Arthur e Marina, o time da família Serrano participa do Caldeirão do Huck
Composto por Juliana, Tatiane, Arthur e Marina, o time da família Serrano participa do Caldeirão do Huck Crédito: Carlos Palito / TV Gazeta
O Espírito Santo marca presença mais uma vez no Caldeirão do Huck. Neste sábado (21), a partir das 15h45, a família Serrano, de Jacaraípe, em Serra, participa do quadro "Tem ou Não Tem".
Formada por TatianeArthurJuliana e Marina, a trupe capixaba vai enfrentar a família Brayner, do Rio de Janeiro. E preparo não falta para não fazer feio na frente do Luciano Huck.
Os Serrano são uma família competitiva, que costuma jogar poker e sinuca em casa. Eles contam com Tatiane como técnica para levar os R$ 30 mil de prêmio do programa. De acordo com a família, Tati conduziu o treinamento com aplicativos e testes de conhecimento.
Composto por Tatiane, Arthur, Juliana e Marina, o time da família Serrano participa do Caldeirão do Huck
Composto por Tatiane, Arthur, Juliana e Marina, o time da família Serrano participa do Caldeirão do Huck Crédito: Reprodução/Globo

O JOGO

Para quem ainda não conhece, "Tem ou Não Tem" é baseado no jogo americano Family Feud, sucesso no mundo todo desde 1976. No palco do programa, duas famílias se enfrentam tentando descobrir as respostas mais citadas  mas nem sempre tão óbvias como parecem  em perguntas feitas a grupos de 100 integrantes sobre os mais variados assuntos.
Ao final das quatro rodadas, a família que tiver acumulado mais pontos ganha o duelo e tem a chance de conquistar o prêmio de R$ 30 mil. Para isso, dois de seus integrantes participam do Tudo ou nada: o primeiro deles deve acertar as respostas mais citadas de cinco novas perguntas em apenas 25 segundos; o segundo, sem ter ouvido as respostas de seu familiar, tenta acertar os itens mais citados nas mesmas cinco perguntas em 30 segundos.
A família leva o prêmio em dinheiro para casa se as respostas dos dois, somadas, chegarem a um total de 200 pontos. Caso contrário, ganha apenas R$ 5 mil.

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