'Tem ou Não Tem': capixabas disputam jogo no Caldeirão do Huck

O Espírito Santo marca presença mais uma vez no Caldeirão do Huck. Neste sábado (21), a partir das 15h45, a família Serrano, de Jacaraípe, em Serra, participa do quadro "Tem ou Não Tem".
Os Serrano são uma família competitiva, que costuma jogar poker e sinuca em casa. Eles contam com Tatiane como técnica para levar os R$ 30 mil de prêmio do programa. De acordo com a família, Tati conduziu o treinamento com aplicativos e testes de conhecimento.
O JOGO
Para quem ainda não conhece, "Tem ou Não Tem" é baseado no jogo americano Family Feud, sucesso no mundo todo desde 1976. No palco do programa, duas famílias se enfrentam tentando descobrir as respostas mais citadas mas nem sempre tão óbvias como parecem em perguntas feitas a grupos de 100 integrantes sobre os mais variados assuntos.
Ao final das quatro rodadas, a família que tiver acumulado mais pontos ganha o duelo e tem a chance de conquistar o prêmio de R$ 30 mil. Para isso, dois de seus integrantes participam do Tudo ou nada: o primeiro deles deve acertar as respostas mais citadas de cinco novas perguntas em apenas 25 segundos; o segundo, sem ter ouvido as respostas de seu familiar, tenta acertar os itens mais citados nas mesmas cinco perguntas em 30 segundos.
A família leva o prêmio em dinheiro para casa se as respostas dos dois, somadas, chegarem a um total de 200 pontos. Caso contrário, ganha apenas R$ 5 mil.