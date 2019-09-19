Veja fotos de Luciano Huck no Convento da Penha, no ES

Luciano Huck grava cenas para o Lata Velha no Convento da Penha Crédito: Cristian Oliveira

De acordo com a assessoria do Convento, a visita foi uma surpresa para todos. Eles contam que Huck e sua equipe chegaram por volta das 11h30 e ficaram cerca de 40 minutos no ponto turístico.

Luciano foi recebido pelo Frei Pedro de Oliveira, ainda no Campinho, onde foi a primeira parada. Lá, ele atendeu fãs e foi presentado pelo frei com o livro "O CONVENTO DA PENHA: Fé e Religiosidade do Povo Capixaba",que conta a história do Convento e possui algumas fotografias de todo o Santuário.

Gravando o quadro Lata Velha, no Convento da Penha, Luciano Huck foi recebido pelo Frei Pedro de Oliveira Crédito: Cristian Oliveira

As gravações ocorreram no mirante do Campinho, nas escadarias de acesso à Capela e no pátio próximo a Secretaria. A equipe de produção utilizou até drone para pegar as belezas do local e da paisagem ao seu redor.

As imagens vão compor o quadro que vai contar a história de um técnico de futebol feminino capixaba que desenvolve um papel de destaque no município de Vila Velha. Ele foi o contemplado no quadro e terá a van do time reformada