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Veja fotos de Luciano Huck no Convento da Penha, no ES

Apresentador gravou cenas para o quadro "Lata Velha", do "Caldeirão do Huck", no local
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

19 set 2019 às 16:43

Publicado em 19 de Setembro de 2019 às 16:43

Luciano Huck grava cenas para o Lata Velha no Convento da Penha Crédito: Cristian Oliveira
Luciano Huck esteve no Convento da Penha, em Vila Velha, nesta quinta-feira (19) e deixou o local bem movimentado com sua presença. O apresentador utilizou o espaço para gravar partes do quadro "Lata Velha", do "Caldeirão do Huck".  (Veja imagens da visita no fim da matéria)
De acordo com a assessoria do Convento, a visita foi uma surpresa para todos. Eles contam que Huck e sua equipe chegaram por volta das 11h30 e ficaram cerca de 40 minutos no ponto turístico.
Luciano foi recebido pelo Frei Pedro de Oliveira, ainda no Campinho, onde foi a primeira parada. Lá, ele atendeu fãs e foi presentado pelo frei com o livro "O CONVENTO DA PENHA: Fé e Religiosidade do Povo Capixaba",que conta a história do Convento e possui algumas fotografias de todo o Santuário.
Gravando o quadro Lata Velha, no Convento da Penha, Luciano Huck foi recebido pelo Frei Pedro de Oliveira Crédito: Cristian Oliveira
As gravações ocorreram no mirante do Campinho, nas escadarias de acesso à Capela e no pátio próximo a Secretaria. A equipe de produção utilizou até drone para pegar as belezas do local e da paisagem ao seu redor.
As imagens vão compor o quadro que vai contar a história de um técnico de futebol feminino capixaba que desenvolve um papel de destaque no município de Vila Velha. Ele foi o contemplado no quadro e terá a van do time reformada
Após gravar as cenas, Huck atendeu fãs e se despediu do frei, elogiando a vista do Convento. "Esse lugar é um paraíso! Terra bonita!", disse ao site do templo religioso. Veja fotos da visita.

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