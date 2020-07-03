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"Novo normal"

Luciano Huck volta às gravações do 'Caldeirão' em estúdio da Globo

O novo formato do Caldeirão do Huck será exibido a partir do dia 18 de julho

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 07:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2020 às 07:52
Luciano Huck
Luciano Huck Crédito: TV Globo
Globo anunciou que as gravações do Caldeirão do Huck, programa apresentado por Luciano Huck aos sábados, voltou a ser gravado em estúdio em comunicado divulgado nesta quinta-feira, 2.
A primeira gravação com o apresentador presente no estúdio desde o início da pandemia causada pelo novo coronavírus foi feita na quarta-feira, 1º. As atrações e convidados, porém, seguem participando do programa de forma remota, por vídeo.
A Globo afirma que está adotando um "esquema especial, seguindo todos os cuidados do protocolo [de segurança]". Em vez do público tradicional, haverá uma "plateia virtual", com pessoas participando por chamada de vídeo.

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O novo formato do Caldeirão do Huck será exibido a partir do dia 18 de julho.

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