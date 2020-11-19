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Cinema

'Babenco', de Bárbara Paz, é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2021

Academia Brasileira de Cinema divulgou título escolhido para a categoria de melhor filme internacional
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2020 às 21:57

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 21:57

Cena de 'Babenco: Alguém tem que ouvir o coração e dizer: Parou', de Bárbara Paz
Cena de 'Babenco: Alguém tem que ouvir o coração e dizer: Parou', de Bárbara Paz Crédito: Arquivo pessoal
O comitê brasileiro de seleção da Academia Brasileira de Cinema escolheu Babenco - Alguém Tem Que Ouvir o Coração e Dizer: Parou, de Bárbara Paz, para representar o Brasil na categoria melhor filme internacional no Oscar 2021. A cerimônia será realizada no dia 25 de abril de 2021.
O filme concorreu com outros 18 inscritos na lista, entre eles, Narciso em Férias, de Ricardo Calil, Todos os Mortos, de Caetano Gotardo e Marco Dutra, e o recente M8, de Jeferson De. Babenco conquistou o Prêmio da Crítica Independente e o troféu de Melhor Documentário da Mostra Venice Classic no 76º Festival Internacional do Cinema de Veneza.
O longa foi escolhido por profissionais do audiovisual indicados pela Academia Brasileira de Cinema, que este ano foi reconhecida oficialmente pela Academy of Motion Picture, Arts and Sciences (AMPAS), a instituição responsável pelo Oscar, como única entidade responsável pela seleção. Não houve, portanto, envolvimento do governo federal.
No Instagram, a diretora celebrou a indicação: "Meu Deus! Emocionada. Hector sorrindo lá em cima".
Até 2016, a seleção dos filmes nacionais para o Oscar era realizada pela Secretaria do Audiovisual, ligada ao Ministério da Cultura. Em 2017, a escolha passou a ser de responsabilidade da Academia Brasileira de Cinema, com o apoio da Secretaria do Audiovisual. Agora, para a edição de 2021, não há mais participação do governo federal.
A premiação tem novas regras para a elegibilidade dos concorrentes, por conta da pandemia. Mas o critério inicial permanece sendo que o filme deve ter tido sua estreia no país que o inscreve entre 1º de outubro de 2019 e 31 de dezembro de 2020.

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