'Bacurau' é indicado ao Gotham Awards e entra na corrida do Oscar

O filme Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, foi indicado ao Gotham Awards 2020 na categoria de melhor filme internacional. A premiação é um dos chamados 'termômetros' do Oscar, e pode ser um indício de que o longa brasileiro, que obteve sucesso de crítica, esteja na briga pelo Oscar.
Além do filme da dupla brasileira, está indicado na mesma categoria o filme Lindinhas, de Maïmouna Doucouré, produzido pela Netflix, que acumulou polêmicas desde seu lançamento.
Bacurau narra o cerco de um grupo de estrangeiros ao município fictício que dá nome ao filme. Em um misto de ficção científica, faroeste contemporâneo e ação, o longa mostra a resistência dos moradores de Bacurau à violência gratuita e desmedida à qual são submetidos. No elenco, estão Lia de Itamaracá, Sônia Braga, Udo Kier, Bárbara Colen e Silvero Pereira.
Recentemente, o roteiro de Bacurau foi publicado pela editora Companhia das Letras no livro Três Roteiros, que reúne também os textos de outros dois filmes de Kléber Mendonça Filho, O Som ao Redor e Aquarius.
O filme vem acumulando premiações, tendo sido laureado com o prêmio do júri em Cannes, além de vencer o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro e o prêmio de melhor filme no 29.º Festival de Cinema Fantástico da Universidade de Málaga.