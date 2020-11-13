Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cinema

'Bacurau' é indicado ao Gotham Awards e entra na corrida do Oscar

A premiação é um dos chamados 'termômetros' do Oscar, e pode ser um indício de que o longa brasileiro, que obteve sucesso de crítica, esteja na briga
Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2020 às 17:29

Bacurau
O filme Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, foi indicado ao Gotham Awards 2020 Crédito: Divulgação
O filme Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, foi indicado ao Gotham Awards 2020 na categoria de melhor filme internacional. A premiação é um dos chamados 'termômetros' do Oscar, e pode ser um indício de que o longa brasileiro, que obteve sucesso de crítica, esteja na briga pelo Oscar.
Além do filme da dupla brasileira, está indicado na mesma categoria o filme Lindinhas, de Maïmouna Doucouré, produzido pela Netflix, que acumulou polêmicas desde seu lançamento.
Bacurau narra o cerco de um grupo de estrangeiros ao município fictício que dá nome ao filme. Em um misto de ficção científica, faroeste contemporâneo e ação, o longa mostra a resistência dos moradores de Bacurau à violência gratuita e desmedida à qual são submetidos. No elenco, estão Lia de Itamaracá, Sônia Braga, Udo Kier, Bárbara Colen e Silvero Pereira.
Recentemente, o roteiro de Bacurau foi publicado pela editora Companhia das Letras no livro Três Roteiros, que reúne também os textos de outros dois filmes de Kléber Mendonça Filho, O Som ao Redor e Aquarius.
O filme vem acumulando premiações, tendo sido laureado com o prêmio do júri em Cannes, além de vencer o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro e o prêmio de melhor filme no 29.º Festival de Cinema Fantástico da Universidade de Málaga.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados