'As Five' começa com morte que marca reencontro das cinco protagonistas

Benê (Daphne Bozaski), Tina (Ana Hikari), Ellen (Heslaine Vieira), Lica (Manoela Aliperti) e Keyla (Gabriela Medvedovsky) são as protagonistas da série "As Five" Crédito: Victor Pollak/TVGlobo

Durante uma pane no metrô de São Paulo, Keyla (Gabriela Medvedovski) entra em trabalho de parto e conta com a ajuda de Benê (Daphne Bozaski), Ellen (Heslaine Vieira), Lica (Manoela Aliperti) e Tina (Ana Hikari) para dar à luz a Tonico, seu primeiro filho. O nascimento do bebê é o início da amizade entre elas e o que permeia toda a narrativa de "Malhação: Viva a Diferença" (2017-2018).

Agora, as cinco vão se reencontrar em uma situação completamente oposta. Depois de anos afastadas, é a morte da mãe de Tina que faz com que elas retomem os laços. E é nesse contexto que começa "As Five", série em dez episódios que estreia nesta quinta (12), no Globoplay. O primeiro capítulo será exibido na Globo, na próxima segunda (16), em uma sessão especial do Tela Quente.

Para as atrizes intérpretes das protagonistas, iniciar o spinoff com uma morte é simbólico das transformações que as personagens estão passando na nem sempre fácil transição da adolescência para a vida adulta. Uma espécie de choque de realidade e aviso para o público de que as situações vividas por elas a partir dali serão muito mais intensas. "As Five" se passa seis anos após "Malhação", com as personagens na faixa dos 25 anos.

Um aspecto se mantém semelhante. Mais uma vez, elas vão se dar conta da importância da amizade em todo esse processo. "Elas percebem que precisam estar juntas para enfrentar esse novo momento", diz Daphne Bozaski, a Benê.

Idealizada e escrita por Cao Hamburger (criador do "Castelo Rá-Tim-Bum"), "Malhação: Viva a Diferença" -que, por causa da pandemia do novo coronavírus está em reprisada na Globo- foi um sucesso de público e crítica. Ganhou o Emmy Kids Internacional de 2018 e conquistou espectadores de diferentes idades.

Muitos desses fãs se mobilizaram nas redes sociais para pedir uma continuação da obra. "É muito importante a gente ressaltar que, talvez, 'As Five' não tivesse sido produzida se não fosse a mobilização desse público", afirma Ana Hikari, a Tina.

Para ela, a novela teen conseguiu sanar um desejo das pessoas por "histórias de verdade com pessoas de verdade" e com representatividade de fato. "Porque uma coisa é você cumprir como se fosse uma 'cota estética' com pessoas diferentes na tela. Cao colocou representatividade, porque ele colocou personagens de diferentes etnias e classes sociais, que tinham histórias reais para ser contadas."

Foi isso, na visão da atriz, que fez o público se apaixonar pela trama. "Quem não quer se ver na TV?", indaga. Hikari aponta também que "Malhação" falou explicitamente sobre essas diferenças entre as pessoas e "deu nome aos bois" em questões atuais como machismo, LGBTfobia, racismo, preconceito de classe, entre outros.

Ela complementa que em "As Five", criação de Hamburger, a diversidade e as discussões sobre esses temas continuam existindo, mas não mais de forma tão didática. "Estamos ali só sendo o que a gente é. A representatividade da série é isso: trazer uma mulher preta da periferia morando e estudando em Boston [EUA], falando inglês fluente, diferente do estereótipo de uma mulher preta da periferia [ela se refere à personagem Ellen]. A representatividade é colocar uma mulher brasileira/asiática sendo uma DJ super famosa, e que não fala sobre cultura japonesa necessariamente, diferentemente do que se espera de pessoas do meu tipo físico", cita ela sobre o seu papel.

Gabriela Medvedovski, a Keyla, destaca que as pessoas se identificam com as várias facetas das protagonistas e dos coadjuvantes porque Cao Hamburger tem esse cuidado de criar personagens profundos, que não são maniqueístas nem superficiais. "Elas têm um lado bom e têm um lado ruim também [...] Não é um padrão que se reproduz, e que é sempre do mesmo jeito e fala das mesmas coisas."

TALK FIVE

Diferentemente de outras produções em que todos os episódios são liberados ao mesmo tempo, em "As Five" um capítulo será divulgado por semana. Além disso, todas às segundas-feiras, as cinco protagonistas vão se reunir no programa Talk Five, no Globoplay, para discutir temas abordados na série sob o comando de Preta Rara. A atração poderá ser acompanhada no dia seguinte, às terças, em formato podcast no Gshow e principais players.

O REENCONTRO

É no momento mais conturbado da vida de Tina que as cinco jovens se reencontram após seis anos sem se verem e cerca de três desde a última mensagem no grupo 'As Five'. As amigas se mobilizam para estarem presentes no velório da mãe de Tina.

Morando nos Estados Unidos, Ellen volta ao Brasil especialmente para acompanhar a cerimônia. Keyla leva Tonico (Matheus Dias), agora com sete anos, para rever as madrinhas, mas o garoto prefere fazer bagunça a interagir com elas, de quem mal consegue se lembrar. Lica chega sozinha ao local e fica constrangida quando seu olhar cruza com o de Samantha. Já Benê conta com a companhia de Guto e não imagina que seu casamento está com os dias contados.

COMO ESTÁ CADA UMA DAS PROTAGONISTAS EM 'AS FIVE'