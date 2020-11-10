Produção capixaba disputa prêmio no maior festival de websérie do mundo

Começa nesta quarta-feira (11) o maior festival internacional de webséries do mundo. A quinta edição do Rio Webfest contará com mais de 250 produções entre seriados digitais, projetos para coprodução internacional e ideias para webpilotos concorrendo em diversas categorias. Entre toda essa diversidade, está a obra capixaba "Memórias Veleiras".
Produzida por alunos da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), a trama concorre na categoria de Incentivo à Produção Digital Brasileira. Sua exibição acontece na próxima sexta-feira, dia 13, das 11h às 11h50.
Já no sábado, o diretor Lesley Sabaini apresenta o projeto, no Rio de Janeiro, para o público do festival, das 11h ao 12h. Vale lembrar que o evento acontece na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca (RJ), mas todo o evento será transmitido pelo site do festival www.riowebfest.net.
Estamos muito honrados com a indicação. A força e o trabalho em equipe definem a nossa websérie. Não tínhamos verba para realizar o projeto e foi tudo conquistado na garra e com a determinação de todos os envolvidos, explica Sabaini.
As produções que participam do festival também podem levar prêmios em dinheiro (R$ 2 mil para Melhor Websérie brasileira e R$ 2 mil para Melhor Websérie Internacional) na votação popular que acontece neste link.
SINOPSE
A websérie Memórias Veleiras, surgiu do projeto de extensão Núcleo de Produção Audiovisual Janela Universitária da Universidade Federal do Espírito Santo. A obra de três capítulos foi produzida em 2018 com gravações na universidade e na Grande Vitória, em 2018.
O drama gira em torno de Flávia (Cecília Minette), uma adolescente de 15 anos que está em busca do passado de sua família, em especial sua tia Helena, desaparecida durante o período da ditadura militar, em 1964. Através da sua mãe Paula (Cynthia Dessaune) e da sua avó Tereza (Thina Goltara) ela relembra o passado da família e tem descobertas reveladoras.
Além de abordar temas relevantes como a ditadura militar, a websérie levanta a questão da violência contra mulher através do conturbado relacionamento de Paula (Cynthia Dessaune) com Carlos (Jonatan Jones) e também a discriminação com os idosos.
"Abordamos temas de relevância social como a Ditadura Militar. Um período marcante na história do país e dentro da websérie tem um personagem que desaparece nesse período. Outra temática é a violência contra a mulher", destaca Lesley.
"O nosso Estado tem os maiores índices de violência contra a mulher e como filmamos a websérie no Espírito Santo, achei relevante falar do tema. A Sintia que é roterista do projeto junto comigo, me ajudou muito nessa parte. Destaco ainda o abandono com os idosos. Algumas famílias abandonam os idosos e desprezam os mais velhos. Enfim, temos que falar desses temas para conscientizar as pessoas sobre a importância de valorizarmos e respeitarmos uns aos outros, completa.
RIO WEBFEST
Com multiprogramação gratuita, o Rio WebFest acontece de quarta (11) a sábado (14), na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca (RJ). Apesar de ser de forma presencial, a organização promete a realização com algumas restrições e obedecendo ao distanciamento social. Ao mesmo tempo, todo o evento será transmitido pelo site oficial, possibilitando a participação dos que não se sentirem à vontade em ir ao local.
O festival acontece desde 2015. No ano passado, o Espírito Santo teve duas séries em sua programação.
Com a maior quantidade de prêmios do mundo, o Rio WebFest vai distribuir troféus personalizados, premiações em dinheiro, contratos de coprodução, viagens internacionais, além da seleção oficial direta para muitos festivais parceiros, incluindo Los Angeles, Marselha, Bilbau, Toronto, Sicília, Roma, Melbourne, Seul e Berlim.