Produção capixaba disputa prêmio no maior festival de websérie do mundo

Atriz Cynthia Dessaune (a esquerda) e Thina Goltara (a direta) na websérie "Memórias Veleiras" Crédito: Divulgação/Projeto Janela Universitária

Começa nesta quarta-feira (11) o maior festival internacional de webséries do mundo. A quinta edição do Rio Webfest contará com mais de 250 produções entre seriados digitais, projetos para coprodução internacional e ideias para webpilotos concorrendo em diversas categorias. Entre toda essa diversidade, está a obra capixaba "Memórias Veleiras".

Produzida por alunos da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), a trama concorre na categoria de Incentivo à Produção Digital Brasileira. Sua exibição acontece na próxima sexta-feira, dia 13, das 11h às 11h50.

Já no sábado, o diretor Lesley Sabaini apresenta o projeto, no Rio de Janeiro, para o público do festival, das 11h ao 12h. Vale lembrar que o evento acontece na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca (RJ), mas todo o evento será transmitido pelo site do festival www.riowebfest.net

Estamos muito honrados com a indicação. A força e o trabalho em equipe definem a nossa websérie. Não tínhamos verba para realizar o projeto e foi tudo conquistado na garra e com a determinação de todos os envolvidos, explica Sabaini.

As produções que participam do festival também podem levar prêmios em dinheiro (R$ 2 mil para Melhor Websérie brasileira e R$ 2 mil para Melhor Websérie Internacional) na votação popular que acontece neste link

SINOPSE

A websérie Memórias Veleiras, surgiu do projeto de extensão Núcleo de Produção Audiovisual Janela Universitária da Universidade Federal do Espírito Santo. A obra de três capítulos foi produzida em 2018 com gravações na universidade e na Grande Vitória, em 2018.

O drama gira em torno de Flávia (Cecília Minette), uma adolescente de 15 anos que está em busca do passado de sua família, em especial sua tia Helena, desaparecida durante o período da ditadura militar, em 1964. Através da sua mãe Paula (Cynthia Dessaune) e da sua avó Tereza (Thina Goltara) ela relembra o passado da família e tem descobertas reveladoras.

Além de abordar temas relevantes como a ditadura militar, a websérie levanta a questão da violência contra mulher através do conturbado relacionamento de Paula (Cynthia Dessaune) com Carlos (Jonatan Jones) e também a discriminação com os idosos.

"Abordamos temas de relevância social como a Ditadura Militar. Um período marcante na história do país e dentro da websérie tem um personagem que desaparece nesse período. Outra temática é a violência contra a mulher", destaca Lesley.

"O nosso Estado tem os maiores índices de violência contra a mulher e como filmamos a websérie no Espírito Santo, achei relevante falar do tema. A Sintia que é roterista do projeto junto comigo, me ajudou muito nessa parte. Destaco ainda o abandono com os idosos. Algumas famílias abandonam os idosos e desprezam os mais velhos. Enfim, temos que falar desses temas para conscientizar as pessoas sobre a importância de valorizarmos e respeitarmos uns aos outros, completa.

Elenco e parte da equipe de produção da websérie "Memórias Veleiras" Crédito: Divulgação/Projeto Janela Universitária

RIO WEBFEST

Com multiprogramação gratuita, o Rio WebFest acontece de quarta (11) a sábado (14), na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca (RJ). Apesar de ser de forma presencial, a organização promete a realização com algumas restrições e obedecendo ao distanciamento social. Ao mesmo tempo, todo o evento será transmitido pelo site oficial, possibilitando a participação dos que não se sentirem à vontade em ir ao local.