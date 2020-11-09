Estudante capixaba vence competição nacional de Ciência

Manoel Ferreira de Vasconcellos Del Piero Rodrigues Crédito: Divulgação

Após competir com 600 participantes de oito escolas do Brasil, o estudante capixaba de apenas 12 anos Manoel Ferreira de Vasconcellos Del Piero Rodrigues, do 7º ano do Centro Educacional Leonardo da Vinci, conquistou o primeiro lugar da competição nacional Gênios da Ciência, promovida pela Fundação Siemens e pela Câmara de Comércio e Indústria Brasil – Alemanha de São Paulo. Ele será premiado com um tablet. O jogo educacional on-line convida estudantes de 10 a 14 anos a solucionarem desafios de uma cidade envolvendo as áreas de saúde, energia e meio ambiente. O objetivo é desmistificar e despertar o interesse pela Ciência por meio da investigação, criatividade e aplicação do pensamento científico. Para Manoel, que sempre estudou no Leonardo da Vinci, a experiência foi muito boa e aumentou a vontade dele de estudar. “São vários experimentos e temos que usar muito a cabeça, porque não são fáceis. Eu fiquei feliz com o primeiro lugar, porque vi que meu esforço e perseverança deram certo”, comenta.

NOITE ÁRABE

Matheus, Carlos e Tadeu Marianelli Crédito: Camilla Baptistin

Uma noite com temática árabe realizada na Compose, na última quinta-feira (05), foi um momento todo especial de ambientação para os arquitetos e decoradores capixabas vencedores do programa Mais Estilo Mais Vantagem, que ano que vem viajarão para a Expo Dubai a convite dos Marianelli, uma das exposições mais importantes do mundo. Carlos Marianelli prestigiou os profissionais que já estão com as passagens garantidas: Sérgio Palmeira, Monica Demoner, Thais Fiorete e Thaise Arpini, Letícia Finamore, Márcia Paoliello e Cíntia Chieppe. A sensação da noite foi um painel com uma paisagem tipicamente árabe, montado como parte da decoração assinada pela Maison Rosee, para os participantes ensaiarem as fotos que irão tirar na cidade.

Itala Monti, Zilda Helal, Max Mello, Solana Marianelli, Cida Lamari Crédito: Camilla Baptistin

COMBATE À PANDEMIA

Justino Brunelli continua mobilizando equipes e parceiros da Ambiental Serra para contribuir com ações de enfrentamento ao coronavírus. De abril a setembro, a concessionária responsável pelo esgotamento sanitário no município doou 10 mil luvas para o Hospital Jayme dos Santos Neves e nove mil unidades de detergentes para comunidades da Serra. A empresa também realizou um trabalho intenso de desinfecção de áreas públicas e de maior movimento como praças, entorno de unidades de saúde e hospitais. No total, foram 356 ações de desinfecção em 122 bairros.

COQUETEL DE DECORAÇÃO

Iramaya Bergami, Simone Correa e João Bergami Crédito: Monica Zorzanelli

SAÚDE DO HOMEM

Hábitos alimentares com excesso de gordura e industrializados e estilo de vida sem exercícios físicos e com tabagismo, por exemplo, são fatores que contribuem para o câncer de próstata, segundo o urologista do Vitória Apart Hospital, Gabriel Moulin Gouvêa. No Novembro Azul, mês dedicado à prevenção ao câncer de próstata, o médico aproveita para reforçar a importância dos exames regulares. O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens no Brasil, atrás apenas do câncer de pele não-melanoma.

ENCONTRO DÉCOR

Tania Cabral e Célia Colodette Crédito: Monica Zorzanelli

SHOPPING SOLIDÁRIO

Manuela Dias e toda equipe do Shopping Vila Velha estão se mobilizando para contribuir com mais uma causa social. Desta vez, o apoio é à campanha Juntos pela Mama, uma iniciativa que busca melhorar a realidade do tratamento do câncer de mama de pacientes atendidas da rede pública no Hospital Santa Casa de Misericórdia. Além da divulgação nas redes sociais, a equipe de marketing do Shopping Vila Velha espalhou peças publicitárias da campanha, em mega banners e totens do interior do mall, apresentando a iniciativa e convidado os clientes a abraçarem esta causa.

QUERIDOS DE RR

Gregório e Olímpia Repsold Crédito: Monica Zorzanelli

25 ANOS DE JORNALISMO DA FAESA