Janelas Casacor 2020 exibe projetos de moradia para o pós-pandemia

A diretora da Casa Cor ES e os arquitetos da Janelas Casa Cor 2020 Cyane Zoboli, Letícia Finamore, Levy Neto, Ana Mannato, Sérgio Palmeira, Renata Tristão e Vitor Cipriano Crédito: Mônica Zorzanelli

No ano que o mundo fechou suas casas devido à pandemia do novo coronavírus, a Casacor inovou criando o projeto Janelas Casacor. Vitrines espalhadas pelo Brasil materializam a casa pós-pandemia na visão do elenco de arquitetos, decoradores e designers de interiores.

A versão capixaba abre as portas nesta sexta-feira (6) com espaços assinados por nomes consagrados como Letícia Finamore, Sérgio Palmeira, Levy Netto, Cyane Zoboli, Renata Tristão, Vitor Cipriano, Márcia Abreu e Ana Carolina Mannato. Participam ainda do Janelas, com o Espaço Múltiplo, uma loja conceito de design, as arquitetas Karla Giaretta e Julia Velloso.

Os projetos são exibidos em containers, no estacionamento frontal do Shopping Vitória, na Enseada do Suá. Por dentro, os ambientes só poderão ser visitados por meio de um tour virtual, promovendo assim o distanciamento social e evitando aglomerações. Mas as janelas podem ser conferidas até 6 de dezembro, em um passeio pelo estacionamento, com entrada franca.

Janelas Casacor 2020

EXPOSIÇÃO

Ricardo Barbosa, Flávia Dalla Bernardina, Ivana Izoton e Gizele Maffioletti: na abertura da exposição "Aberturas" de Ivana Izoton, na Praia do Canto Crédito: Divulgação

ENCONTRO COM O AUTOR

O professor e juiz de Direito, Anselmo Laghi Laranja, participa do Programa de Residência Jurídica da PGE-ES, no projeto Encontro com o Autor, nesta sexta-feira, 6, a partir das 10h. Ele falará sobre seu livro “Fundamentos constitucionais da desjudicialização”, a partir das 10h. O bate-papo terá transmissão ao vivo pelo canal da Procuradoria Geral do Espírito Santo, no Youtube. “Em um contexto de crise do Poder Judiciário, em que este ainda não é capaz de julgar todas as demandas propostas a cada ano, ao mesmo tempo em que diminui o acervo de processos pendentes do ano anterior, a busca pela efetiva igualdade perante a lei ganha mais importância e o tema da desjudicialização nunca esteve tão evidente perante as instituições jurídicas e a própria academia”, explica Anselmo sobre a obra.

ANIVERSÁRIO

Isabelle Rangel: celebrando 1 ano da sua Picnic Box! Crédito: Bruno Lopes

SETEMBRO CASAMENTEIRO

Dados do Sinoreg-ES apontam que o mês de setembro foi o que mais ocorreu casamentos no Estado. Foram 2.001 registros, o maior número desde então. O segundo semestre vem tendo aumento nos números de enlace desde o ano de 2017. O presidente do Sinoreg-ES, Márcio Valory, explica que, mesmo com o fator pandemia, com relação ao matrimônio, os números seguem os anos anteriores, indicando uma preferência dos casais por optarem pela união no segundo semestre do ano.

VERÃO 2021

Gabrieli Voigt. posa para a nova coleção da Sol de Verão 2021 Crédito: Divulgação

DOS EUA PRA O ES

Depois de 20 anos morando nos Estados Unidos, aperfeiçoando seus estudos e atuando na área no exterior, a pedagoga mineira Claúdia Laet, mestre em Ciências da Educação com foco em Educação elementar e Educação especial pela Neumann University, na Pensilvânia, está de volta ao Brasil e resolveu fixar residência em terras capixabas para desenvolver seu trabalho com crianças com diferentes necessidades especiais desde Autismo a Síndrome de Down, entre outros transtornos como TDAH, TDA, e que precisam de acompanhamento pedagógico para se desenvolverem e terem qualidade de vida. Seja bem-vinda!

EXPO CIEE VIRTUAL

Pela primeira vez, o CIEE realiza a Expo CIEE em formato virtual, de 9 a 13 de novembro. A feira que é considerada um dos maiores eventos jovens do país, que ocorre desde 1997, com foco na educação, capacitação, orientação e direcionamento profissional do público jovem. Com estandes online, o evento estará disponível 24 horas por dia, e os jovens poderão participar de vestibulares online, teste vocacional, dicas para o ENEM, cursos gratuitos do Google Ateliê Digital e Escape Room Virtual. Também será possível emitir certificado de participação no evento em tempo real; possibilidades de recrutamento e seleção, com a oferta de vagas de estágio e cadastro de reserva para o programa Adolescente Aprendiz, para o Espírito Santo.

JUBARTES