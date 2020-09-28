Confira o elenco da mostra de decoração "Janelas Casacor ES 2020"

Marcia Abreu, Sérgio Palmeira e Renata Tristão: o trio está confirmado na edição do Janelas Casacor 2020 Crédito: Mônica Zorzanelli

Cyane Zoboli, Leticia Finamore, Levy Netto, Marcia Abreu, Renata Tristão e Sérgio Palmeira aceitaram o desafio de projetar ambientes do novo normal. O elenco já confirmado do Janelas CASACOR ES 2020 tem profissionais de peso. Em ordem alfabética,aceitaram o desafio de projetar ambientes do novo normal.

Ambiente da Casacor ES 2019 Crédito: Divulgação

O "Janelas" será de 31 de outubro a 29 de novembro, no estacionamento frontal do Shopping Vitória, apresentado em contêineres com uma de suas paredes em vidro, que abrigarão ambientes criados pelos profissionais convidados.

“A mostra será democrática e moderna, ajustada aos novos tempos. Por meio deste formato inovador, mantivemos nossa agenda, mesmo neste ano complicado, cumprindo nosso papel de valorizar a casa, os ambientes de trabalho e os espaços de relacionamento das pessoas com o mundo, de maneira sustentável. A proposta de Casacor é refletirmos sobre nosso tempo e colocarmos um pé no futuro. Vamos dividir nossas expectativas e debater ideias sobre o novo amanhã”, afirma Rita Rocio Tristão.

PRIMAVERA 2020

Mariana Perini, Beth Dalcolmo, Eulália Chieppe e Maria Izabel Braga: um brinde à primavera, na Ilha do Frade Crédito: Duda Perini

ESPAÇO HOME

Márcia Abreu convida para a inauguração do seu espaço home, nesta segunda-feira (28, na Rua Celso Calmon, Praia do Canto.

PRIMAVERA EM VILA VELHA

Alê Barcelos, Rodrigo Ribeiro, Fabiana Torezani e Fred Torezani: reencontro depois de meses de isolamento social Crédito: Mônica Zorzanelli

NOVAS MARCAS, NOVOS CONCEITOS

A adaptação de mercado exigida aos tempos atuais fez com que novas marcas fossem criadas já atendendo ao conceito mais digital, que promete ter chegado para ficar. Lançada em agosto, em meio a pandemia, a marca de roupa masculina Kerouac já estreou no mercado da moda adaptada às vendas online. O empresário Marcelo Peisino e a estilista Daniele Godoy se adaptaram às novas tendências com os avanços da tecnologia e a necessidade de muitas pessoas se manterem em casa, buscando sua segurança. “Estamos em um novo momento, que merece a nossa atenção para ser compreendido – com diferentes comportamentos e necessidades – e, por isso, precisamos nos reinventar, em qualquer mercado. Logo na estreia da Kerouac tivemos uma procura muito positiva, que tem nos motivado a seguir neste caminho, procurando nos adaptar a esta fase que, com certeza, deixará um legado de inovação e adaptação aos desafios, em todas as áreas”, destaca o empresário Marcelo Peisino.

AMIGAS

Cida Lamari e Giselia Freitas Crédito: Mônica Zorzanelli

INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

O empresário Douglas Vaz segue investindo no Espírito Santo no segmento de condomínios horizontais. Com 25 anos de atuação no mercado capixaba na diretoria da Vaz Desenvolvimento Imobiliário, ele se prepara pra lançar no início de 2021 mais um grande projeto. Um equipamento turístico que vai englobar um condomínio de chácaras, hotel e restaurante, localizado na Fazenda Barra do Mangaraí, em Santa Leopoldina. Um casarão histórico, local de nascimento do primeiro governador do Estado e que preserva grande parte das características originais.

A loteadora, em seu cronograma, programou o lançamento para 2022, no entanto com a pandemia, cresceu a procura por lugares em que se possa viver com mais tranquilidade, espaço e segurança. “Então, adiantamos o lançamento para o próximo ano com o intuito de proporcionar um ambiente em que as pessoas possam desfrutar de entretenimento, moradia e qualidade de vida. Um ambiente rural, com áreas verdes, conforto, diversos espaços de lazer, mas bem próximo da cidade”, explicou Vaz.

O projeto será do conceituado arquiteto Kennedy Viana e restauração de Tarick Assaf.

QUERIDOS DE RR