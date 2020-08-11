Casacor ES é adiada para março de 2021 e ganha novo formato em 2020

O "Janelas Casacor", entre os meses de novembro e dezembro, reunirá "containers-vitrines", instalados em áreas abertas, que servirão como "janelas cognitivas", físico-digitais, para mostrar as novas realidades da casa, trabalho e ambientes coletivos públicos, de consumo ou de lazer. Profissionais de arquitetura, decoração e paisagismo do Espírito Santo terão a missão de transformar seu potencial criativo em soluções para as necessidades da sociedade em relação à moradia, trabalho, lazer ou atividades coletivas em geral.

Os ambientes, espalhados por vários pontos da cidade, serão contemplados de fora, em local arejado e livre, em respeito às normas de segurança, e sua visitação interna será em forma virtual. Em cada container/janela haverá QR Codes que permitirão o acesso de computadores, celulares ou tablets aos diversos conteúdos digitais relacionados a ele ou à mostra como um todo. "No apoio à parte "física", haverá mobiliário urbano próximo aos containers, como pias para lavagem das mãos, pontos de coleta de doação, entre outras ações", explica Rita Rocio Tristão, diretora da mostra.