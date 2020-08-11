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Renata Rasseli

Casacor ES é adiada para março de 2021 e ganha novo formato em 2020

A mostra, que seria realizada entre 18 de outubro e 6 de dezembro, em Vila Velha, acontecerá em março do próximo ano. Neste ano, a edição será substituída pelo projeto Janelas Casacor, que vai debater a casa e o trabalho no pós-pandemia

Públicado em 

11 ago 2020 às 18:54
Renata Rasseli

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Renata Rasseli

Rita Rocio Tristão e Roberto Puppim
Rita Rocio Tristão e Roberto Puppim: na residência de Helmut Meyerfreund, o ex-dono da Garoto, em Vila Velha Crédito: Mônica Zorzanelli
A 25ª edição da Casacor Espírito Santo, que seria realizada do dia 19 de outubro ao dia 6 de dezembro, na  residência de Helmut Meyerfreund, o ex-dono da Garoto, em Vila Velha, primeiro palco da mostra em 1996, foi adiada para março de 2021, devido à pandemia do coronavírus. A edição deste ano será substituída pelo projeto "Janelas Casacor",  adaptado ao "novo normal".
O "Janelas Casacor", entre os meses de novembro e dezembro, reunirá "containers-vitrines", instalados em áreas abertas, que servirão como "janelas cognitivas", físico-digitais, para mostrar as novas realidades da casa, trabalho e ambientes coletivos públicos, de consumo ou de lazer. Profissionais de arquitetura, decoração e paisagismo do Espírito Santo terão a  missão de transformar seu potencial criativo em soluções para as necessidades da sociedade em relação à moradia, trabalho, lazer ou atividades coletivas em geral. 
Os ambientes, espalhados por vários pontos da cidade,  serão contemplados de fora, em local arejado e livre, em respeito às normas de segurança, e sua visitação interna será em forma virtual.  Em cada container/janela haverá QR Codes que permitirão o acesso de computadores, celulares ou tablets aos diversos conteúdos digitais relacionados a ele ou à mostra como um todo. "No apoio à parte "física", haverá mobiliário urbano próximo aos containers, como pias para lavagem das mãos, pontos de coleta de doação, entre outras ações", explica Rita Rocio Tristão, diretora da mostra.

AMBIENTES INSPIRADORES

Os ambientes do "Janelas" são Home Office, Banheiro com SPA, Cozinha com horta, Cozinha de Estar, Educação em casa, Espaço de higienização e desinfecção, Estufa, Gym Room, Lares Multifuncionais e  Streaming Room.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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