Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Melhora à vista

ES pode voltar à fase de transmissão local do coronavírus em outubro

Expectativa da Secretaria de Estado da Saúde é que seja possível identificar como cada pessoa foi infectada; em setembro é esperada a estabilização de casos e mortes no interior do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2020 às 17:07

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 17:07

Subsecretário de vigilância em saúde Luiz Carlos Reblin
Subsecretário de vigilância em saúde, Luiz Carlos Reblin resumiu qual deve ser o comportamento da pandemia nos próximos meses no ES Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Daqui a aproximadamente dois meses, em outubro, o Espírito Santo pode passar a viver uma situação equivalente à fase de transmissão local do novo coronavírus  etapa do início da pandemia, caracterizada pela possibilidade de identificar por quem cada pessoa foi infectada.
O subsecretário de vigilância epidemiológica, Luiz Carlos Reblin revelou a expectativa durante uma entrevista concedida na tarde desta terça-feira (11), ao jornalista Fábio Botacin, da CBN Vitória. Durante a fala, ele também resumiu o que é esperado para o próximo trimestre no Estado.
"Agosto é um mês de transição, em que o interior passa a ter mais casos e óbitos, em detrimento da Grande Vitória. A partir de setembro, haveria a estabilização no interior. E em outubro, o Espírito Santo teria uma condição de transmissão local"
Luiz Carlos Reblin - Subsecretário de vigilância epidemiológica do Espírito Santo
Por causa das diferentes fases da pandemia ao longo do território capixaba, a Região Metropolitana já deve vivenciar a fase de maior monitoramento da doença em setembro. A partir dessa identificação, vemos quem são os contatos do infectado, testamos todos e mantemos o isolamento, explicou o subsecretário.
Em todo o Estado, esse acompanhamento deverá ser feito por meio das equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF). Esse trabalho do início da pandemia vai voltar. É assim que vamos manter a doença sob controle, até que haja uma vacina ou um medicamento, afirmou Reblin.

CAMINHANDO PARA MAIS FLEXIBILIZAÇÕES

A previsão para outubro funciona como um complemento de outras expectativas sobre os próximos dois meses, anunciadas anteriormente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). Na semana passada, o secretário Nésio Fernandes adiantou que agosto seria um período de transição para o Espírito Santo.
Já setembro, deve ser um período no qual devem ser adotadas novas medidas de flexibilização, liberando o funcionamento de mais atividades sociais e econômicas  acompanhadas da queda do número de novos casos e óbitos pelo novo coronavírus, em todo o Estado.

Veja Também

Coronavírus: ES registra 2.783 mortes e passa de 94 mil casos

Governo define regras para volta às aulas presenciais no ES

Sesa confirma anticorpos de Covid-19 em moradora do ES já em 11 de fevereiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Para participar da promoção é necessário se cadastrar no Sá+, programa de relacionamento do Shopping Mestre Álvaro
Do expresso ao affogato: semana do café é celebrada com promoções na Serra
Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados