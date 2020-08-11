ES pode voltar à fase de transmissão local do coronavírus em outubro

Daqui a aproximadamente dois meses, em outubro, o Espírito Santo pode passar a viver uma situação equivalente à fase de transmissão local do novo coronavírus etapa do início da pandemia, caracterizada pela possibilidade de identificar por quem cada pessoa foi infectada.
O subsecretário de vigilância epidemiológica, Luiz Carlos Reblin revelou a expectativa durante uma entrevista concedida na tarde desta terça-feira (11), ao jornalista Fábio Botacin, da CBN Vitória. Durante a fala, ele também resumiu o que é esperado para o próximo trimestre no Estado.
"Agosto é um mês de transição, em que o interior passa a ter mais casos e óbitos, em detrimento da Grande Vitória. A partir de setembro, haveria a estabilização no interior. E em outubro, o Espírito Santo teria uma condição de transmissão local"
Por causa das diferentes fases da pandemia ao longo do território capixaba, a Região Metropolitana já deve vivenciar a fase de maior monitoramento da doença em setembro. A partir dessa identificação, vemos quem são os contatos do infectado, testamos todos e mantemos o isolamento, explicou o subsecretário.
Em todo o Estado, esse acompanhamento deverá ser feito por meio das equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF). Esse trabalho do início da pandemia vai voltar. É assim que vamos manter a doença sob controle, até que haja uma vacina ou um medicamento, afirmou Reblin.
CAMINHANDO PARA MAIS FLEXIBILIZAÇÕES
A previsão para outubro funciona como um complemento de outras expectativas sobre os próximos dois meses, anunciadas anteriormente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). Na semana passada, o secretário Nésio Fernandes adiantou que agosto seria um período de transição para o Espírito Santo.
Já setembro, deve ser um período no qual devem ser adotadas novas medidas de flexibilização, liberando o funcionamento de mais atividades sociais e econômicas acompanhadas da queda do número de novos casos e óbitos pelo novo coronavírus, em todo o Estado.