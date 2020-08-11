Coronavírus: ES registra 2.783 mortes e passa de 94 mil casos

Nesta terça-feira (11), o Espírito Santo superou a marca dos 94 mil casos confirmados do novo coronavírus. Desde o início da pandemia, já são 94.478 diagnósticos positivos e 2.783 mortes. Considerando apenas as últimas 24 horas, foram divulgados mais 1.409 infectados e 19 novos óbitos.
As cidades com mais casos continuam sendo as da Grande Vitória: Vila Velha (13.692), Vitória (12.376), Serra (12.233) e Cariacica (9.620). Logo em seguida, aparecem três municípios do interior: Linhares (5.035), Colatina (4.499) e Cachoeiro de Itapemirim (4.041).
Ainda conforme a última atualização feita pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a taxa de letalidade é de2,9%.
Ao todo, desde o início da pandemia, 196.411 testes para detectar a infecção pelo novo coronavírus já foram feitos no Espírito Santo. O dado positivo é que a grande maioria dos que testaram positivo conseguiram vencer a Covid-19: 80.509 são considerados curados.