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Pandemia

Coronavírus: ES registra 2.783 mortes e passa de 94 mil casos

De acordo com a Secretaria de Saúde (Sesa), foram divulgados mais 1.409 infectados e 19 novos óbitos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2020 às 17:04

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 17:04

Covid-19
Covid-19 Crédito: Pixabay
Nesta terça-feira (11), o Espírito Santo superou a marca dos 94 mil casos confirmados do novo coronavírus. Desde o início da pandemia, já são 94.478 diagnósticos positivos e 2.783 mortes. Considerando apenas as últimas 24 horas, foram divulgados mais 1.409 infectados e  19 novos óbitos.
As cidades com mais casos continuam sendo as da Grande VitóriaVila Velha (13.692), Vitória (12.376), Serra (12.233) e Cariacica (9.620). Logo em seguida, aparecem três  municípios do interior: Linhares (5.035), Colatina (4.499) e Cachoeiro de Itapemirim (4.041).
Ainda conforme a última atualização feita pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a taxa de letalidade é de2,9%. 
Ao todo, desde o início da pandemia, 196.411 testes para detectar a infecção pelo novo coronavírus já foram feitos no Espírito Santo. O dado positivo é que a grande maioria dos que testaram positivo conseguiram vencer a Covid-19: 80.509 são considerados curados.

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