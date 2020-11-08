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Renata Rasseli

Fotos: veja quem prestigiou a inauguração de novo bistrô de Vitória

Paulo Paganucci e Isabela Vial receberam para o open house do Don Pedro Café Bistrô, na Praia do Canto

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 04:00

Públicado em 

08 nov 2020 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Marilia Celin, Paulo Paganucci, Isabela Vial e Juarez Campos
Marilia Celin, Paulo Paganucci, Isabela Vial e Juarez Campos Crédito: Monica Zorzanelli
Depois de um mês de funcionamento, o Don Pedro Café Bistrô abriu as portas oficialmente na quinta-feira (5), na Rua na Rua João da Cruz, Praia do Canto, ao lado do famoso Pub 426. Os anfitriões Isabela Vial e Paulo Paganucci receberam amigos para apresentar o menu do  restaurante, café e gastropub, que tem a assinatura do chef Juarez Campos e decoração de Marilia Celin. Mini parmegiana burger, moela na cerveja preta e orelha de porco crocante com maionese de biquinho são algumas criações do chef. Confira a galeria da fotos de quem prestigiou o evento:
Karen e Cícero Moro
Karen e Cícero Moro Crédito: Monica Zorzanelli
Luiza e Fernanda Cesar
Luiza e Fernanda Cesar Crédito: Monica Zorzanelli
Gustavo e Nathalia Meireles
Gustavo e Nathalia Meireles Crédito: Monica Zorzanelli
Paola Pagoto e Marina Siqueira
Paola Pagoto e Marina Siqueira Crédito: Monica Zorzanelli
Aline Zanardo, Dani Ewald e Matheus Simão
Aline Zanardo, Dani Ewald e Matheus Simão Crédito: Monica Zorzanelli
Don Pedro Café e Bistrô
Don Pedro Café e Bistrô Crédito: Monica Zorzanelli
Paulo Paganucci e Isabela Vial
Paulo Paganucci e Isabela Vial Crédito: Monica Zorzanelli
Don Pedro Café e Bistrô
Don Pedro Café e Bistrô Crédito: Monica Zorzanelli

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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