Fotos: veja quem prestigiou a inauguração de novo bistrô de Vitória

Depois de um mês de funcionamento, o Don Pedro Café Bistrô abriu as portas oficialmente na quinta-feira (5), na Rua na Rua João da Cruz, Praia do Canto, ao lado do famoso Pub 426. Os anfitriões Isabela Vial e Paulo Paganucci receberam amigos para apresentar o menu do restaurante, café e gastropub, que tem a assinatura do chef Juarez Campos e decoração de Marilia Celin. Mini parmegiana burger, moela na cerveja preta e orelha de porco crocante com maionese de biquinho são algumas criações do chef. Confira a galeria da fotos de quem prestigiou o evento: