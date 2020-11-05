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Renata Rasseli

Nadador famoso do ES vai denunciar poluição no mar durante maratona

Maratonista aquático, Cesinha Saade vai dar a volta na Ilha de Vitória a nado, no próximo 22 de novembro, em percurso inédito

Públicado em 

05 nov 2020 às 11:03
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Cesinha Saade
Cesinha Saade Crédito: Divulgação
famoso maratonista aquático do ES, o empresário Cesinha Saade se prepara para um novo desafio. No próximo dia 22 de novembro, o atleta pretende dar a volta na Ilha de Vitória a nado e denunciar o descaso da poluição do esgoto despejado no mar em pontos espalhados pela ilha. A prova terá 30km, que devem ser completados entre 8 e 10 horas
"Eu vou aproveitar esse desafio, que é uma coisa inédita, para fazer este alerta.  Um barco vai estar me acompanhando com pessoas filmando e fotografando, para que as autoridades se sensibilizem e comecem a cuidar dessa parte importante do mundo que é o meio ambiente”, disse Cesinha à coluna. 
Cesinha Saade
Cesinha Saade Crédito: Divulgação

TRAJETO

O trajeto será iniciado na Praia da Guarderia, na Curva de Jurema, depois vai contorar o Clube ítalo Brasileiro, na Ilha do Boi, e vai entrar no canal de Vitória, passando pela Terceira Ponte, por toda a extensão da Beira Mar, Porto de Vitória, Cinco Pontes, Segunda Ponte, Ilha das Caieiras e Santo Antônio.
Depois, seguirá por Maria Ortiz, onde começa o Manguezal até a Ponte da Passagem no canal de Jardim da Penha. De lá, vai até o Píer de Iemanjá, contorna a Ponta Formosa, próximo ao colégio Sagrado Coração de Maria, e vai a nado em direção a Ponte da Ilha do Frade, finalizando na Guarderia, onde o trajeto será iniciado. Todas as informações estão no Instagram do desafio.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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