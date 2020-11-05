Nadador famoso do ES vai denunciar poluição no mar durante maratona

Cesinha Saade Crédito: Divulgação

famoso maratonista aquático do ES, o empresário Cesinha Saade se prepara para um novo desafio. No próximo dia 22 de novembro, o atleta pretende dar a volta na Ilha de Vitória a nado e denunciar o descaso da poluição do esgoto despejado no mar em pontos espalhados pela ilha. A prova terá 30km, que devem ser completados entre 8 e 10 horas

"Eu vou aproveitar esse desafio, que é uma coisa inédita, para fazer este alerta. Um barco vai estar me acompanhando com pessoas filmando e fotografando, para que as autoridades se sensibilizem e comecem a cuidar dessa parte importante do mundo que é o meio ambiente”, disse Cesinha à coluna.

Cesinha Saade Crédito: Divulgação

TRAJETO

O trajeto será iniciado na Praia da Guarderia, na Curva de Jurema, depois vai contorar o Clube ítalo Brasileiro, na Ilha do Boi, e vai entrar no canal de Vitória, passando pela Terceira Ponte, por toda a extensão da Beira Mar, Porto de Vitória, Cinco Pontes, Segunda Ponte, Ilha das Caieiras e Santo Antônio.