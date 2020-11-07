Fotos: Marielle Vasconcellos e José Carlos Monjardim Filho casam-se no ES

José Carlos Monjardim Cavalcanti Filho e Marielle Vasconcellos: sim-sim! Crédito: Breno Denicoli

Depois de exatos 12 meses de namoro, o casal Marielle Vasconcellos e José Carlos Monjardim Filho celebraram o casamento civil no último dia 4 de novembro, ao lado da família e amigos. A noiva é filha de Irineu Vasconcellos (in memorian) e Glauce Vasconcellos e o noivo é filho do casal Danila e Cacau Monjardim. Os noivos receberam com um jantar no Restaurante Soeta, com bolo assinado por Regina Meynard e decoração de Cássio Domingues.

A noiva vestiu um look da estilista Patrícia Bonaldi, mas manteve a tradição inglesa de "Something new, something old, something borrowed and something blue” (algo velho, algo novo, algo emprestado e algo azul). "Escolhi a tiara da minha mãe em pérola, safira e brilhantes, um presente do meu pai, que senti muita falta nesse dia, mas só tenho gratidão a Deus por ter me dado uma família tão amorosa, amigos tão queridos e agora um marido maravilhoso", disse Marielle.

Devido à pandemia, o casamento religioso ficará para 2021. Confira as fotos do casamento civil:

A mãe da noiva Glauce Vasconcellos, Marielle Vasconcellos e Jose Carlos Monjardim Cavalcanti Filho Crédito: Breno Denicoli

Marielle Vasconcellos e Jose Carlos Monjardim Cavalcanti Filho e os pais do novo Cacau e Dalila Monjardim Crédito: Breno Denicoli

Édipo Vasconcellos e Fernanda Carreira, Rick Vasconcellos, Glauce Vasconcellos, Marielle Vasconcellos, José Carlos Monjardim, Manoel Filho, Manoel Rodrigues, Manon Vasconcellos e Irineu Vasconcellos Júnior Crédito: Breno Denicoli

Marielle Vasconcellos e Fernanda Carreira, que ganhou o buquê Crédito: Breno Denicoli

Jose Carlos Monjardim Cavalcanti Filho e Marielle Vasconcellos, Andressa e Fernando Carreira Crédito: Breno Denicoli

Jose Carlos Monjardim Cavalcanti Filho e Marielle Vasconcellos, Manon Vasconcellos, Manoel Rodrigues e Manoel Filho. Crédito: Breno Denicoli

É HOJE!

A empresária e shopper Brenda Riva, à frente da Vith Shoes, vai receber clientes e formadores de opinião para celebrar o seu aniversário e a nova fase da sua loja, neste sábado (7).

ANIVERSÁRIO

Isadora e Vitória Martins Machado: as herdeirinhas de Flávia Gama celebraram 22 anos! Crédito: Divulgação

MINDSET

O educador, palestrante e especialista em Mindset, Lucas Fonseca comanda o Master Class “Conhecimento gerando resultados”, que faz neste sábado (7), às 11h, no Apart Hotel Bristol, da Praia do Canto, para os convidados da Agência Céos Digital. O evento tem como objetivo despertar uma profunda reflexão do profissional, levando-o a compreender o atual momento do mercado contemporâneo, entendendo que pequenas diferenças de capacidade em áreas essenciais podem levar a uma enorme diferença nos seus resultados.

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