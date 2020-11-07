Fotos: Marielle Vasconcellos e José Carlos Monjardim Filho casam-se no ES

Depois de exatos 12 meses de namoro, o casal Marielle Vasconcellos e José Carlos Monjardim Filho celebraram o casamento civil no último dia 4 de novembro, ao lado da família e amigos. A noiva é filha de Irineu Vasconcellos (in memorian) e Glauce Vasconcellos e o noivo é filho do casal Danila e Cacau Monjardim. Os noivos receberam com um jantar no Restaurante Soeta, com bolo assinado por Regina Meynard e decoração de Cássio Domingues.
A noiva vestiu um look da estilista Patrícia Bonaldi, mas manteve a tradição inglesa de "Something new, something old, something borrowed and something blue” (algo velho, algo novo, algo emprestado e algo azul). "Escolhi a tiara da minha mãe em pérola, safira e brilhantes, um presente do meu pai, que senti muita falta nesse dia, mas só tenho gratidão a Deus por ter me dado uma família tão amorosa, amigos tão queridos e agora um marido maravilhoso", disse Marielle.
Devido à pandemia, o casamento religioso ficará para 2021. Confira as fotos do casamento civil:
É HOJE!
A empresária e shopper Brenda Riva, à frente da Vith Shoes, vai receber clientes e formadores de opinião para celebrar o seu aniversário e a nova fase da sua loja, neste sábado (7).
ANIVERSÁRIO
MINDSET
O educador, palestrante e especialista em Mindset, Lucas Fonseca comanda o Master Class “Conhecimento gerando resultados”, que faz neste sábado (7), às 11h, no Apart Hotel Bristol, da Praia do Canto, para os convidados da Agência Céos Digital. O evento tem como objetivo despertar uma profunda reflexão do profissional, levando-o a compreender o atual momento do mercado contemporâneo, entendendo que pequenas diferenças de capacidade em áreas essenciais podem levar a uma enorme diferença nos seus resultados.
NATAL COM EXCLUSIVIDADE
O Natal se aproxima e os estabelecimentos preparam-se para oferecer as delícias que a época proporciona. Uma iguaria muito requisitada na data é o panetone, famoso pão doce feito com frutas cristalizadas e outros recheios. A chef Patrícia Santos Neves, à frente do Empório Joaquim, que fica localizado no Shopping Day by Day, na Praia do Canto, traz uma novidade para este ano, um panetone italiano, exclusivo da casa. “Nosso panetone é feito com farinha de trigo italiana, que leva em média 72 horas para ficar pronto, por conta da fermentação que é feita à base de uma massa ‘madre’ italiana”, destaca a chef. “Além disso, ele não leva essência, nem conservantes, mantendo o sabor e aroma naturais”, destaca Patrícia. A iguaria natalina deve estar disponível no local na segunda quinzena do mês de novembro.