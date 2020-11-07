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Renata Rasseli

Fotos: Marielle Vasconcellos e José Carlos Monjardim Filho casam-se no ES

O casal reuniu a família para celebrar o casamento civil em um jantar no dia 4 de novembro, no restaurante Soeta, em Vitória

Públicado em 

07 nov 2020 às 04:30
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Marielle Vasconcellos e Jose Carlos Monjardim Cavalcanti Filho
José Carlos Monjardim Cavalcanti Filho e Marielle Vasconcellos: sim-sim! Crédito: Breno Denicoli
Depois de exatos 12 meses de namoro, o casal  Marielle Vasconcellos e José Carlos Monjardim Filho celebraram o casamento civil no último dia 4 de novembro, ao lado da família e amigos. A noiva é filha de Irineu Vasconcellos (in memorian) e Glauce Vasconcellos e o noivo é filho do casal Danila e Cacau Monjardim.  Os noivos receberam com um jantar no Restaurante Soeta, com bolo assinado por Regina Meynard e decoração de Cássio Domingues.
A noiva vestiu um look da estilista Patrícia Bonaldi, mas manteve a tradição inglesa de "Something new, something old, something borrowed and something blue” (algo velho, algo novo, algo emprestado e algo azul). "Escolhi a tiara da minha mãe em pérola, safira e brilhantes, um presente do meu pai, que senti muita falta nesse dia, mas só tenho gratidão a Deus por ter me dado uma família tão amorosa, amigos tão queridos e agora um marido maravilhoso", disse  Marielle.
Devido à pandemia, o casamento religioso ficará para 2021. Confira as fotos do casamento civil:
Glauce Vasconcellos, Marielle Vasconcellos e Jose Carlos Monjardim Cavalcanti Filho
A mãe da noiva Glauce Vasconcellos, Marielle Vasconcellos e Jose Carlos Monjardim Cavalcanti Filho Crédito: Breno Denicoli
Marielle Vasconcellos e Jose Carlos Monjardim Cavalcanti Filho, Cacau e Dalila Monjardim
Marielle Vasconcellos e Jose Carlos Monjardim Cavalcanti Filho e os pais do novo Cacau e Dalila Monjardim Crédito: Breno Denicoli
Édipo Vasconcellos e Fernanda Carreira, Rick Vasconcellos, Glauce Vasconcellos, Marielle Vasconcellos, José Carlos Monjardim, Manoel Filho, Manoel Rodrigues e Manon Vasconcellos, Irineu Vasconcellos Júnior
Édipo Vasconcellos e Fernanda Carreira, Rick Vasconcellos, Glauce Vasconcellos, Marielle Vasconcellos, José Carlos Monjardim, Manoel Filho, Manoel Rodrigues, Manon Vasconcellos e  Irineu Vasconcellos Júnior Crédito: Breno Denicoli
Marielle Vasconcellos e Fernanda Carreira, que ganhou o buquê
Marielle Vasconcellos e Fernanda Carreira, que ganhou o buquê Crédito: Breno Denicoli
Jose Carlos Monjardim Cavalcanti Filho e Marielle Vasconcellos, Andressa e Fernando Carreira
Jose Carlos Monjardim Cavalcanti Filho e Marielle Vasconcellos, Andressa e Fernando Carreira Crédito: Breno Denicoli
Jose Carlos Monjardim Cavalcanti Filho e Marielle Vasconcellos, Manon e Manoel Rodrigues e Manoel Filho.
Jose Carlos Monjardim Cavalcanti Filho e Marielle Vasconcellos, Manon Vasconcellos, Manoel Rodrigues e Manoel Filho. Crédito: Breno Denicoli

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O educador, palestrante e especialista em Mindset, Lucas Fonseca comanda o Master Class “Conhecimento gerando resultados”, que faz neste sábado (7),  às 11h, no Apart Hotel Bristol, da Praia do Canto, para os convidados da Agência Céos Digital. O evento tem como objetivo despertar uma profunda reflexão do profissional, levando-o a compreender o atual momento do mercado contemporâneo, entendendo que pequenas diferenças de capacidade em áreas essenciais podem levar a uma enorme diferença nos seus resultados.

NATAL COM EXCLUSIVIDADE

O Natal se aproxima e os estabelecimentos preparam-se para oferecer as delícias que a época proporciona. Uma iguaria muito requisitada na data é o panetone, famoso pão doce feito com frutas cristalizadas e outros recheios. A chef Patrícia Santos Neves, à frente do Empório Joaquim, que fica localizado no Shopping Day by Day, na Praia do Canto, traz uma novidade para este ano, um panetone italiano, exclusivo da casa. “Nosso panetone é feito com farinha de trigo italiana, que leva em média 72 horas para ficar pronto, por conta da fermentação que é feita à base de uma massa ‘madre’ italiana”, destaca a chef. “Além disso, ele não leva essência, nem conservantes, mantendo o sabor e aroma naturais”, destaca Patrícia. A iguaria natalina deve estar disponível no local na segunda quinzena do mês de novembro.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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