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Renata Rasseli

Celebrante do ES vence prêmio internacional do mercado de casamento

Liandra Zanette conquistou o título na categoria de melhor celebrante ao prêmio do site Zankyou Awards 2020

Públicado em 

16 out 2020 às 16:07
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Liandra Zanette, celebrante de casamento
Liandra Zanette, celebrante de casamento Crédito: Divulgação
A capixaba Liandra Zanette venceu o prêmio de melhor celebrante no prêmio promovido pelo Zankyou Casamentos, considerado o site de casamentos mais visitado do mundo. "É um certificado que me enche de orgulho porque conta com o voto de gente  que me ajuda contar histórias incríveis de amor...", diz Liandra. O resultado foi divulgado nesta sexta-feira (16). 
Liandra Zanette conquistou o título na categoria de melhor celebrante ao prêmio do site Zankyou Awards 2020
Liandra Zanette conquistou o título na categoria de melhor celebrante ao prêmio do site Zankyou Awards 2020 Crédito: Divulgação
Zankyou International Wedding Awards (ZIWA) é o prêmio internacional mais reconhecido do mercado de casamentos onde os próprios fornecedores, noivos e jurados, selecionam os melhores de cada região participante. O ZIWA acontece na maioria dos países que o Zankyou está presente. Os ganhadores dos prêmios ZIWA contam com um aval que garante a qualidade dos seus serviços, reconhecendo que sua contribuição para o mercado de casamentos seja cada vez mais professional e de qualidade.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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