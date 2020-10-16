Celebrante do ES vence prêmio internacional do mercado de casamento

A capixaba Liandra Zanette venceu o prêmio de melhor celebrante no prêmio promovido pelo Zankyou Casamentos, considerado o site de casamentos mais visitado do mundo. "É um certificado que me enche de orgulho porque conta com o voto de gente que me ajuda contar histórias incríveis de amor...", diz Liandra. O resultado foi divulgado nesta sexta-feira (16).
Zankyou International Wedding Awards (ZIWA) é o prêmio internacional mais reconhecido do mercado de casamentos onde os próprios fornecedores, noivos e jurados, selecionam os melhores de cada região participante. O ZIWA acontece na maioria dos países que o Zankyou está presente. Os ganhadores dos prêmios ZIWA contam com um aval que garante a qualidade dos seus serviços, reconhecendo que sua contribuição para o mercado de casamentos seja cada vez mais professional e de qualidade.