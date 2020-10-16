Celebrante do ES vence prêmio internacional do mercado de casamento

Zankyou International Wedding Awards (ZIWA) é o prêmio internacional mais reconhecido do mercado de casamentos onde os próprios fornecedores, noivos e jurados, selecionam os melhores de cada região participante. O ZIWA acontece na maioria dos países que o Zankyou está presente. Os ganhadores dos prêmios ZIWA contam com um aval que garante a qualidade dos seus serviços, reconhecendo que sua contribuição para o mercado de casamentos seja cada vez mais professional e de qualidade.