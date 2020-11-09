Capixaba conquista cadeira na Academia Internacional de Literatura Brasileira

A escritora, jornalista e empresária Isa Colli Crédito: José Alves Pinto/ Divulgação

Para os artistas das palavras, levar suas produções a diferentes lugares é de grande importância. A escritora e jornalista capixaba Isa Colli conquistou um grande feito nesse sentido. No dia 28 de outubro, ela tomou posse da cadeira 0074 da Academia Internacional de Literatura Brasileira (AILB), fundada no dia 12 de setembro de 2020.

Se tornar membro da instituição da Focus Brasil, que tem como um dos objetivos exaltar escritores que contribuem para a expansão literária do país, foi mais um passo em sua carreira. Antes disso, a autora já colecionava contribuições na área. Sua trajetória na literatura teve início cedo, com a primeira obra sendo escrita aos 13 anos, A Árvore Dourada.

No percurso de vida, Colli já morou em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, residindo atualmente em Bruxelas, na Bélgica. No entanto, mesmo tendo sido parte de diferentes lugares, ela garante sempre levar sua origem, no município de Presidente Kennedy, para aonde vai.

É uma conquista grande para o nosso Estado, acho que isso é importante demais para a literatura brasileira, a gente divulgar o nosso trabalho. O nosso Estado é um celeiro de artistas em vários segmentos. Tenho muito orgulho de ser capixaba, declara sobre o novo posto e a ligação com suas raízes.

A escritora voltada para as obras infantis, com mais de 20 livros publicados, explica que o convite para concorrer à cadeira na academia veio depois ter participado da abertura do evento Encontro Mundial de Literatura brasileira, da Focus Brasil em Nova Iorque. Ela conta que, após a conquista, foi muito bem recebida pelos outros acadêmicos, tais como Isabel Cintra e Toni Brandão.

Estou sempre envolvida com os eventos que acontecem aqui ligados ao português como língua de herança. Então, eu acho que a academia vai valorizar muito mais esse trabalho e a nossa colaboração será grandiosa né, principalmente sendo escritora mulher, que respira poesia desde a infância, pontua sobre a atuação na AILB, que ainda irá propor projetos.

Com relação ao que percebe da realidade literária europeia em comparação a brasileira, Colli pontua que existe uma diferença muito grande quando se trata do incentivo à leitura. "Uma das coisas mais difíceis que o Brasil enfrenta é a falta de leitores, pela falta de empenho e incentivo da leitura e da literatura por parte dos governos", comenta, afirmando que e a literatura é tida como supérfluo.

PERCURSO LITERÁRIO, SUAS DIFICULDADES E REALIZAÇÕES

Para além do novo lugar ocupado pela escritora, seu percurso profissional guarda diversas histórias e realizações. Colli, que é formada em Moda além de Jornalismo, passou a se dedicar exclusivamente à escrita após ser afastada do trabalho devido à fibromialgia e à artrite reumatoide. Ela relata que foi dessa forma que foi levada de volta ao seu primeiro amor.

Nasci em uma família de gente simples, mas a minha mãe era uma especialista em contação de histórias. Foi ela que despertou esse amor que tenho pela leitura, conta, explicando que começou a escrever despretensiosamente aos 12 anos.

Sua primeira obra publicada, foi o romance Um amor, um verão e o milagre da vida, lançado em 2011. O livro foi reeditado com o nome O Recomeço.

Em 2013, começou a escrever livros com a temática infantojuvenil. "Os adultos que me perdoem, mas escrevo para elas. E não as trato como crianças bobas, não! Sei de seu potencial e inteligência. Apenas busco uma linguagem que comunique com elas", brinca.

Na atualidade, além de se dedicar às suas obras, Isa atua como empresária, tendo fundado a editora independente, com foco na literatura infantil, Colli Books, em 2018. Com a empresa, participa de diversas feiras literárias, tais como as bienais do Rio de Janeiro e de São Paulo, além de eventos internacionais como as feiras de Bruxelas, Bolonha, Lisboa e Frankfurt.

Colli comenta que existe uma dificuldade enfrentada pelos autores que não têm best-sellers em encontrar uma editora que queira lançar seus livros e os valorize. Dessa forma, ser dona de sua própria editora deu liberdade criativa a ela.

Foi uma grande surpresa abrir essa editora com essa missão de gerenciar minha carreira, me dar mais liberdade para escrever sobre o que eu gosto, pontua.

Em 2020, a escritora publicou quatro obras de sua autoria: Luke e suas Andanças Pelo Brasil; Pássaro de Seda; Berta e Nina; e Maia, a estrela do Mar. Um novo título que trata da cultura árabe tem data de lançamento prevista, Tâmaras e Kibes sai no dia 18 de novembro, sendo publicado em português e inglês. A capixaba adianta também que tem dois romances no forno, em suas palavras, e uma obra de poesia pronta para ser publicada.

Fique por dentro de detalhes dos livros citados na matéria:

PÁSSARO DE SEDA

O livro infantil "Pássaro de Seda" Crédito: Reprodução/ Capa Colli Books

Ilustrações: Ostan

Ostan Sinopse: Fábio era um menino muito esperto que vivia livre, saudável e feliz na fazenda dos pais. Amava confeccionar pipas, mas com muita responsabilidade. Certo dia, foi comprar materiais para a elaboração dos seus papagaios e o vendedor indagou se ele iria construir um balão! Será que Fábio vai se animar com a ideia de seu Justino e confeccionar um balão? Será que ele sabe dos riscos desse tipo de brincadeira? Confira o desfecho lendo essa cativante história. Você vai se divertir e se emocionar!

Fábio era um menino muito esperto que vivia livre, saudável e feliz na fazenda dos pais. Amava confeccionar pipas, mas com muita responsabilidade. Certo dia, foi comprar materiais para a elaboração dos seus papagaios e o vendedor indagou se ele iria construir um balão! Será que Fábio vai se animar com a ideia de seu Justino e confeccionar um balão? Será que ele sabe dos riscos desse tipo de brincadeira? Confira o desfecho lendo essa cativante história. Você vai se divertir e se emocionar! Valor: R$ 39,90

R$ 39,90 Venda: No site da Colli Books

MAIA - A ESTRELA DO MAR

O livro infantil "Maia, a Estrela do Mar" Crédito: Reprodução/ Capa Colli Books

Ilustrações: Paula Kranz

Paula Kranz Sinopse: O pardal Aramis, aventureiro e sonhador, é levado pela ventania para uma viagem inesquecível pelo céu. Entre asteroides, planetas e cometas, ele conhece a estrela Maia. É para realizar o sonho da nova amiga, que Aramis parte com ela em aventura que vai mudar a vida de Maia para sempre.

O pardal Aramis, aventureiro e sonhador, é levado pela ventania para uma viagem inesquecível pelo céu. Entre asteroides, planetas e cometas, ele conhece a estrela Maia. É para realizar o sonho da nova amiga, que Aramis parte com ela em aventura que vai mudar a vida de Maia para sempre. Valor: R$ 13,90 (e-book)

R$ 13,90 (e-book) Onde comprar: No site da Colli Books

LUKE E SUAS ANDANÇAS PELO BRASIL

O livro infantil "Luke e Suas Andanças Pelo Brasil" Crédito: Reprodução/ Capa Colli Books

Ilustrações: Paula Kranz

Paula Kranz Sinopse: Depois de percorrer a Europa ensinando e orientando humanos e animais sobre ter uma vida mais saudável, Luke foi convidado para uma nova missão: levar aos brasileiros seus conhecimentos relacionados à qualidade de vida! Conheça os lugares visitados pelo esperto macaco atleta e aprenda com ele a se alimentar corretamente, dando preferência a alimentos típicos de sua região, ficando atento ao uso de agrotóxicos, entendendo a importância da inclusão das pessoas e muito mais.

Depois de percorrer a Europa ensinando e orientando humanos e animais sobre ter uma vida mais saudável, Luke foi convidado para uma nova missão: levar aos brasileiros seus conhecimentos relacionados à qualidade de vida! Conheça os lugares visitados pelo esperto macaco atleta e aprenda com ele a se alimentar corretamente, dando preferência a alimentos típicos de sua região, ficando atento ao uso de agrotóxicos, entendendo a importância da inclusão das pessoas e muito mais. Valor: R$ 13,90 (e-book)

R$ 13,90 (e-book) Onde comprar: No site da Colli Books

A ÁRVORE DOURADA

Primeiro livro escrito por Isa Colli "A Árvore Dourada" Crédito: Reprodução/ Capa Colli Books

Ilustrações: Marco Godoy

Marco Godoy Sinopse: A A?rvore Dourada e? uma linda histo?ria sobre o despertar de um garotinho para as belezas da vida. Durante um simples passeio pelo pomar, Juca embarca numa aventura imagina?ria e muito educativa. Ele aprende sobre a importa?ncia de cada ser vivente e se orgulha dos amigos que conheceu nesse cena?rio ma?gico e encantador. Venha se aventurar nesse mundo de descobertas!

A A?rvore Dourada e? uma linda histo?ria sobre o despertar de um garotinho para as belezas da vida. Durante um simples passeio pelo pomar, Juca embarca numa aventura imagina?ria e muito educativa. Ele aprende sobre a importa?ncia de cada ser vivente e se orgulha dos amigos que conheceu nesse cena?rio ma?gico e encantador. Venha se aventurar nesse mundo de descobertas! Valor: R$ 43,90

R$ 43,90 Onde Comprar: No site da Colli Books

BERTA E NINA

O livro infantil "Berta e Nina" Crédito: Reprodução/ Capa Colli Books

Ilustrações: Paula Kranz

Paula Kranz Sinopse: Será que existe amizade entre humanos e brinquedos? Venha descobrir lendo esta emocionante história que trata de cuidados, respeito e cumplicidade. Berta e Nina vão lhe ensinar que a obediência também é um ato de amor.



Será que existe amizade entre humanos e brinquedos? Venha descobrir lendo esta emocionante história que trata de cuidados, respeito e cumplicidade. Berta e Nina vão lhe ensinar que a obediência também é um ato de amor. Valor: R$ 13,90 (e-book)

R$ 13,90 (e-book) Onde Comprar: No site da Colli Books.

O RECOMEÇO

O romance "O Recomeço" Crédito: Reprodução/ Colli Books

Sinopse: João Carlos comete um erro que o faz parecer um idiota. O romance entre o surfista e Maria Paula não enfrenta as armadilhas tradicionais, como nos folhetins. Eles são protagonistas de uma luta inglória contra um inimigo poderoso e invisível. O despertar da força de uma menina mimada, da cidade grande, e do jovem angrense na busca pela sobrevivência, emociona do início ao fim.

João Carlos comete um erro que o faz parecer um idiota. O romance entre o surfista e Maria Paula não enfrenta as armadilhas tradicionais, como nos folhetins. Eles são protagonistas de uma luta inglória contra um inimigo poderoso e invisível. O despertar da força de uma menina mimada, da cidade grande, e do jovem angrense na busca pela sobrevivência, emociona do início ao fim. Valor: R$ 13,90 (e-book); R$ 39,90 (impresso)

R$ 13,90 (e-book); R$ 39,90 (impresso) Onde Comprar: No site da Colli Books.