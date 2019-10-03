Webséries capixabas disputam prêmio internacional no Rio

Rodrigo Tardelli e Priscilla Pugliese vivem Samuel e Renata na websérie capixaba "Vidas Reversas" Crédito: DD Assessoria de Imprensa

Festival Internacional de Webséries Rio WebFest 2019. O Espírito Santo ganhou duas indicações na maior celebração internacional da internet no Brasil, que acontece de 15 e 18 de novembro, na capital carioca. A capixaba Janini Paganini disputa na categoria Melhor Performance (Infanto-Juvenil), comVidas Reversas" foi indicada para a categoria de Incentivo a Produção Digital Brasileira. Tem capixabas na disputa do. O Espírito Santo ganhou duas indicações na maior celebração internacional da internet no Brasil, que acontece de 15 e 18 de novembro, na capital carioca. A capixabadisputa na categoria, com a websérie "Resistentes 2 - A Justiça Será Feita", de Abel Santana , enquanto "foi indicada para a categoria de Incentivo a Produção Digital Brasileira.

A primeira produção foi lançada em fevereiro deste ano e está disponível no YouTube. A segunda, que também foi feita para a plataforma de vídeos do Google, ainda nem foi lançada e já disputa seu primeiro prêmio.

"Vidas Reversas" marca a estreia da produtora NAWEB Produções e tem a estreia prevista apenas em janeiro de 2020. Abordando temas como relacionamento abusivo e machismo, a obra concorrerá com séries do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro e de São Paulo.

Toda gravada no Estado e de forma independente, “Vidas Reversas” também conta com a equipe quase toda local. Jéssica Zanotelli, uma das proprietárias da NAWEB, se mostrou surpresa com a indicação.

"Ficamos muito felizes e assustados. Isso nos mostra que temos potencial para produzir conteúdo audiovisual de forma independente" Jéssica Zanotelli - Proprietária da NAWEB

Os únicos participantes que vieram de fora do Estado são os atores Priscilla Pugliese e Rodrigo Tardelli, do Rio de Janeiro. Para Rodrigo, que vive Samuel e foi indicado a Melhor Ator (Drama) pela série “Até Você Me Esquecer”, a indicação de “Vidas Reversas” por si só já é muito importante para a produtora. “É um grande incentivo, um combustível ainda maior pra eles que estão começando e só tendem a melhorar”.

Priscilla, que vive Renata, destaca que é importante o surgimento de novas produtoras desse tipo de série fora do eixo Rio - São Paulo, que concentra a maior parte da produção nacional. “Produtos audiovisuais devem quebrar as fronteiras dos grandes centros. Ter contribuído para a produção de uma websérie capixaba me deixa muito feliz”.

RESISTENTES 2

A série que rendeu indicação para Janini está pelo segundo ano no prêmio. Em 2018, "Resistentes" foi finalista na categoria "Incentivo à Produção Brasileira".

Cena de "Resistentes 2", websérie de Abel Santana e outros 30 atores capixabas Crédito: Janini Paganini

Segundo Abel, a segunda temporada da série seguiu com o mesmo objetivo da primeira temporada, que era ilustrar na web cenas do cotidiano. "Pode acontecer com qualquer um. Quem assiste fala isso. São situações muito comuns e personalidades que são comumente analisadas na sociedade", disse em entrevista ao Gazeta Online, em março deste ano.

ASSISTA ABAIXO O PRIMEIRO EPISÓDIO DE "RESISTENTES 2"