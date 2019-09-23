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Reconhecimento

Fotógrafo de A Gazeta concorre a prêmio internacional

Trabalho foi publicado em reportagem sobre os 160 anos de cultura pomerana no Espírito Santo
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

23 set 2019 às 12:14

Publicado em 23 de Setembro de 2019 às 12:14

Márcia Schultz Tesch, de 21 anos, limpando ovos caipiras. Fotografia vai ser exposta na Colômbia Crédito: Ricardo Medeiros
O fotógrafo de A Gazeta, Ricardo Medeiros, é um dos finalistas do 25º Concurso Latino-Americano de Fotografia Documental, cuja premiação ocorrerá no próximo mês, em Medellín, na Colômbia. O trabalho de Ricardo foi selecionado entre 7.003 imagens enviadas por 1.446 fotógrafos de 21 países. 
A fotografia selecionada no concurso foi publicada na reportagem dos 160 anos dos Pomeranos no Estado do Espírito Santo, produzida em parceria com o jornalista Sullivan Silva. Na cena, a pomerana Márcia Schultz Tesch, de 21 anos, está limpando ovos. A imagem foi captada em Alto Santa Maria, no município de Santa Maria de Jetibá, na região Serrana do Estado, onde inclusive se preserva o idioma pomerano.
“O que me chamou a atenção foi a harmonia da luz do ambiente e o jeito como ela limpava os ovos. Mesmo sendo fotografada, ela manteve a atividade naturalmente”, disse Ricardo Medeiros sobre a fotografia.
Os trabalhos selecionados para a fase final do prêmio vão fazer parte de uma exposição no Teatro San Ignácio, na cidade de Medellín, na Colômbia. O evento de abertura será no dia 18 de outubro, data em que os vencedores de cada uma das cinco categorias serão anunciados.
 

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