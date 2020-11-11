'Emily em Paris' ganha segunda temporada na Netflix

Lily Collins estrela "Emily em Paris" Crédito: Netflix/Divulgação

Sucesso na Netflix, a série "Emily em Paris", estrelada por Lily Collins, terá uma segunda temporada. Para divulgar a novidade, a plataforma de streaming divulgou um vídeo com os atores da atração. Não foi divulgado quando a nova leva de episódios estará disponível aos assinantes.

Segundo o The Hollywood Reporter, as gravações devem começar na primavera de 2021, que começa no fim de março na Europa.

Apesar de ter conquistado o público, "Emily em Paris" recebeu também muitas críticas por mostrar a capital francesa de forma idealizada e cheia de clichês. Roteirista e produtor executivo da série, Darrem Star (conhecido por ser o criador de "Sex and the City", disse que buscou fazer uma "carta de amor a Paris".

"A primeira coisa que ela vê são os clichês, porque este é o ponto de vista dela", explicou ele. "Queria fazer um programa que celebrasse essa parte de Paris."

A história acompanha Emily, uma americana que trabalha em uma empresa de marketing em Chicago e que se muda para Paris para trabalhar na filial da agência na cidade. Sem falar francês, ela se envolve em diversas dificuldades profissionais e amorosas.