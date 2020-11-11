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Streaming

'Emily em Paris' ganha segunda temporada na Netflix

Plataforma confirmou renovação da série em vídeo com os atores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2020 às 19:30

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 19:30

Lily Collins estrela
Lily Collins estrela "Emily em Paris" Crédito: Netflix/Divulgação
Sucesso na Netflix, a série "Emily em Paris", estrelada por Lily Collins, terá uma segunda temporada. Para divulgar a novidade, a plataforma de streaming divulgou um vídeo com os atores da atração. Não foi divulgado quando a nova leva de episódios estará disponível aos assinantes.
Segundo o The Hollywood Reporter, as gravações devem começar na primavera de 2021, que começa no fim de março na Europa.
Apesar de ter conquistado o público, "Emily em Paris" recebeu também muitas críticas por mostrar a capital francesa de forma idealizada e cheia de clichês. Roteirista e produtor executivo da série, Darrem Star (conhecido por ser o criador de "Sex and the City", disse que buscou fazer uma "carta de amor a Paris".
"A primeira coisa que ela vê são os clichês, porque este é o ponto de vista dela", explicou ele. "Queria fazer um programa que celebrasse essa parte de Paris."

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A história acompanha Emily, uma americana que trabalha em uma empresa de marketing em Chicago e que se muda para Paris para trabalhar na filial da agência na cidade. Sem falar francês, ela se envolve em diversas dificuldades profissionais e amorosas.
Antes mesmo da confirmação oficial da segunda temporada, Star falou sobre as suas ideias para a protagonista. "Ela será mais uma moradora da cidade [na segunda temporada]", disse ele à revista Oprah. "Ela vai ter um pouco mais os pés no chão."

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